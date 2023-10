Nella puntata de Il Paradiso delle Signore del 31 ottobre ci saranno colpi di scena che riguarderanno Matteo. Le anticipazioni dell'episodio rivelano che Renato Mancino tornerà nella vita del contabile e, dopo averlo minacciato, lo aggredirà. Maria assisterà alla scena e soccorrerà il fratellastro di Marcello. Tullio De Santis, invece, vorrà fare una sorpresa a Elvira e la troverà insieme a Salvo.

Nel frattempo Matilde ritroverà l'intesa con suo marito e sarà impegnata a siglare un accordo con i coniugi Colombo.

Renato Mancino aggredisce Matteo

Matteo passerà brutti momenti, perché nella puntata del 31 ottobre verrà aggredito.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che Renato Mancino si riaffaccerà nella vita del contabile del negozio di moda e, dopo averlo minacciato, lo aggredirà. Il figlio di Silvana ha dei debiti ingenti con lo strozzino e, non avendoli ancora saldati, ha ricevuto intimidazioni dal losco individuo.

Dopo avere subito minacce verbali e avere visto i fiori mandati a sua mamma in ospedale, Renato picchierà Portelli e il ragazzo avrà conseguenze pesanti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 31/10: Maria soccorre Matteo

Maria vedrà la scena e soccorrerà Matteo. Attualmente, però, non è chiaro se Renato verrà denunciato o se il malvivente riuscirà a farla franca. Nel frattempo, Puglisi avrà anche altri guai, perché sua mamma inizierà a lavorare all'atelier.

Le anticipazioni rivelano che Gianlorenzo Botteri non sarà d'accordo con la presenza della moglie di Ciro in sartoria e la stilista non potrà fare niente per risolvere la situazione che si verrà a creare sul posto di lavoro. A tal proposito, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore del 31 ottobre rivelano che Maria sarà impotente di fronte allo stilista.

Tullio fa una sorpresa a Elvira, ma la Venere è con Salvo

Nel frattempo, Tullio vorrà fare una sorpresa alla sua fidanzata, ma le cose non andranno per il verso giusto. Il banchiere, infatti, vedrà Elvira in compagnia di Salvo e non è chiaro cosa accadrà. Al momento, infatti, non è trapelato nessun indizio che faccia capire se i due amici verranno trovati in una situazione equivoca e se De Santis litigherà con la compagna o con il barista per quello che vedrà.

Tancredi e Matilde, invece, faranno una cena romantica al Circolo e, almeno in apparenza, i coniugi Di Sant'Erasmo ritroveranno l'intesa. Frigerio, inoltre, sarà impegnata a livello lavorativo, perché dovrà siglare un accordo con Ezio e Gloria, per risollevare la Tessuti Colombo dai guai.