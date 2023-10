La fine della storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano continua a far discutere. Nelle scorse ore Sonia Bruganelli ha messo like al commento di un utente su X (ex Twitter) che affermava di avere “sgamato” già il dj ligure in tempi non sospetti.

Bruganelli si espone indirettamente sui ‘Basciagoni’

Sonia Bruganelli si è indirettamente esposta sulla fine della relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Nel dettaglio ha messo like al commento di un utente che recita testuali parole: “Comunque io Basciano l’avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto”.

Bruganelli ha avuto modo di conoscere bene entrambi i giovani, essendo stata una delle opinioniste quando Codegoni e Basciano erano nella casa del Grande Fratello Vip 6. Inoltre la produttrice ha avuto la possibilità di avere a che fare con Sophie al termine del reality show visto che le ha proposto il ruolo di Bonas ad "Avanti un altro".

Le dichiarazioni di Sophie Codegoni a Verissimo

Ospite nel salotto di Verissimo nel pomeriggio di sabato 14 ottobre Sophie Codegoni aveva detto che le cose con Basciano non andavano bene da un paio di mesi, ma che lei avrebbe inizialmente cercato di resistere per il bene della loro bambina, però a un certo punto ha compreso che non poteva più andare avanti così: “Mi diceva che non ero una brava madre se andavo a cena con gli amici.

Non voleva. Mi ha detto cose che non posso ripetere”.

Inoltre secondo l'influencer il suo ex compagno non era realmente interessato a lei, ma più ad apparire sui social e sui giornali: “Amava lo show che c’era intorno a noi. Lui a casa nemmeno mi guardava in faccia”. Tuttavia la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso è stata la segnalazione di un tradimento, che sarebbe avvenuto a Ibiza.

La reazione degli utenti de web

Intanto sui social, in questi giorni diversi utenti si sono espressi sulla fine della relazione fra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Secondo alcuni si sapeva che la loro storia d'amore non sarebbe durata per sempre perché già all’interno del Grande Fratello Vip i due avevano spesso dei litigi piuttosto accesi.

Secondo altri utenti, Codegoni avrebbe dovuto aspettare prima di mettere al mondo una bambina con un uomo conosciuto da poco tempo. Infine c’è anche chi ha sostenuto che Sophie si sarebbe dovuta allarmare quando la ex di Basciano aveva detto che lui non si occupava abbastanza del suo primo figlio.