Nelle ultime ore, nella casa del Grande Fratello, si è verificato un confronto tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. È stata proprio Heidi a cercare Massimiliano, evidenziando la sua preoccupazione e ha chiesto spiegazioni all'uomo sul suo isolamento e sugli atteggiamenti di apparente noia che lo hanno caratterizzato per gran parte della giornata: "Perché hai questo atteggiamento, che ti alzi, sembri infastidito, io ti vedo come fai. È da stamattina che stai sulle tue. Non fare il criptico con me".

Massimiliano a Heidi: 'Oggi non sono dell'umore, se apro bocca sbaglio'

Nelle ultime ore Heidi ha avuto dei dubbi riguardo il comportamento di Massimiliano Varrese e ha cercato l'uomo per chiedere spiegazioni sul motivo per cui si fosse allontanato e sembrasse poco coinvolto nelle attività della casa.

Massimiliano, a sua volta, ha risposto spiegando di non voler disturbare Heidi e di non essere di buon umore. Ha inoltre aggiunto: "Ogni tanto mi piacerebbe stare 5 minuti vicino a te, anche 20, anche mezz'ora, un'ora o due, tutto il giorno. Oggi non sono dell'umore, se apro bocca sbaglio, perché con te devo stare attento a dire tutto. Non so mai come prendi le cose, non voglio sbagliare".

Heidi a Massimiliano: 'Ce la viviamo con leggerezza come abbiamo detto'

Heidi ha concluso il dialogo con un invito a Massimiliano a non avere paura di sbagliare e di affrontare le situazioni con leggerezza: "Non avere questo atteggiamento, non avere paura di sbagliare o le ansie su come la prendo. Ce la viviamo con leggerezza come abbiamo detto, tranquillità e stiamo tutti sereni".

Massimiliano quindi ha ribattuto: "Non sono criptico, voglio stare vicino a te". Questo confronto sincero tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese dimostra la complicità e l'intesa profonda ancora viva tra i due. Nonostante le tensioni e le preoccupazioni, i due concorrenti sembrano desiderare una relazione basata sulla sincerità, tranquillità e serenità.

La madre di Heidi contraria alla relazione tra la figlia e Massimiliano

Negli ultimi giorni si è verificato un ulteriore avvicinamento tra i due concorrenti. Intanto, secondo quanto trapela, sembra che la famiglia di Heidi e in particolare sua madre sia contraria a questo flirt, principalmente per via dell'età di Massimiliano.

Peraltro la stessa Heidi aveva inizialmente respinto le avance dell'uomo proprio a causa della differenza di età e del suo passato.