Domenica 8 ottobre 2023, Sophie Codegoni ha annunciato la rottura con Alessandro Basciano. In una storia su Instagram ha affermato che sarebbero successe delle cose troppo gravi, a cui non è potuta passare sopra per rispetto di sé stessa e della figlia. Sebbene non abbia specificato che cosa sia accaduto, la 22enne ha ammesso di avere il cuore a pezzi e ha ringraziato tutti coloro che in queste settimane le hanno inviato dei messaggi di sostegno.

Le dichiarazioni di Codegoni

In una storia pubblicata su Instagram, Sophie Codegoni ha esordito spiegando che tra lei e Alessandro la storia è giunta al capolinea.

Sebbene la diretta interessata non abbia specificato i motivi dell'addio ha aggiunto: "Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia potesse arrivare a tanto".

Per questo Codegoni ha deciso di mettere un punto alla relazione per rispetto di sé stessa e della figlia Celine Blue, ammettendo di volersi prendere del tempo per metabolizzare il tutto, poiché non è stata una decisione presa a cuor leggero. Inoltre ha rivelato che pensava di avere al suo fianco una persona diversa, ma probabilmente si sbagliava.

Poi Sophie Codegoni ha precisato che continuerà a lavorare sui social e che si mostrerà col sorriso, perché ai suoi follower vuole trasmettere leggerezza.

Lo sfogo si conclude così: "Al momento devo prendere un attimo di tempo per me stessa per metabolizzare il tutto. Non vi nego che davvero sono a pezzi. Vi ringrazio sempre per il supporto che mi date e vi chiedo un po' di tempo per superare questi eventi che al momento mi hanno travolta. Pensavo di avere accanto una persona diversa, ma mi sbagliavo".

Alessandro Basciano: le parole del manager e del padre

Per il momento Alessandro Basciano ha preferito restare in silenzio. Intanto in un post pubblicato su Instagram, il suo manager Benjy Costantino ha chiesto rispetto in un momento così delicato e ha aggiunto: "Il tempo è galantuomo".

Il padre Giuseppe Basciano invece ha lanciato un appello: "Chiedo solo cortese silenzio da parte di tutti, le polemiche di chi ha ragione o torto non servono".

Il commento di alcuni utenti del web

La rottura dei "Basciagoni" non è passata inosservata tra i fan della coppia nata al Grande Fratello Vip.

Sul social X, ex Twitter, vari utenti hanno spezzato una lancia a favore di Sophie Codegoni. Qualcuno ha ipotizzato che Basciano abbia tradito la compagna. Un altro fan si è augurato che la 22enne di Milano possa riuscire a trovare un vero uomo al suo fianco.

Infine c'è anche chi si è detto dispiaciuto per l'epilogo, visto che circa un anno fa Alessandro Basciano aveva chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo.