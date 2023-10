In Beautiful tra qualche puntata, Finn riuscirà finalmente a riabbracciare Steffy. Accadrà nella splendida cornice di Montecarlo. Non sarà però semplice per Finn riuscire a rintracciare la sua amata. Il giovane vagherà per parecchio tempo per le vie della città alla ricerca di Steffy. Alla fine la troverà fuori da una chiesa e finalmente i due potranno riabbracciarsi dopo mesi di sofferenze. Finn è finalmente libero e vola a Montecarlo per riabbracciare Steffy

La story line legata alla sparatoria e che ha tenuto con il fiato sospeso i telespettatori di Beautiful per diversi mesi, si sta per concludere.

Grazie all'intervento di Bill e Li Finnegan, Finn verrà liberato dalle grinfie di Sheila. Il primo desiderio di Finn sarà quello di mettersi in contatto con Steffy per farle sapere che è ancora vivo. Purtroppo però, la giovane Forrester non risponderà ai messaggi e alle telefonate. Steffy infatti, a seguito del suo ricovero in una clinica psichiatrica, non potrà avere contatti con l'esterno, nemmeno telefonici. Ecco perchè Finn, deciderà di raggiungerla a Montecarlo. Lo farà grazie all'aiuto di Bill che gli metterà a disposizione il suo jet privato.

Finn vaga per Montecarlo alla ricerca di Steffy: spoiler Beautiful

Anche Ridge e Taylor saranno a Montecarlo, preoccupato per lo stato depressivo di Steffy.

Andranno alla clinica psichiatrica dove si è fata ricoverare la figlia ma nn la troveranno. Scopriranno che Steffy spesso esce dalla struttura per passeggiare da sola per le vie dela città. I due torneranno quindi in albergo e qui riceveranno la telefonata di Bill Spencer. Il magnate dirà loro che Finn è ancora vivo e che entrambi stanno atterando a Montecarlo.

Non appena arrivato nella cittadina monegasca, Finn si metterà sule tracce di Steffy. Lo si vedrà vagare per diverso tempo per le vie della città.

Beautiful: Finn riabbraccia Steffy fuori da una chiesa

Alla fine, Finn, dopo tanto vagare, vedrà la sua amata fuori da una chiesa. La giovane Forrester si sarà infatti recata in quel luogo per accendere un cero alla memoria del marito che crede defunto.

Saranno scene davvero emozionanti quelle a cui assisteranno i fan di Beautiful. Steffy si ritroverà all'improvviso Finn di fronte a lei in carne ed ossa e non crederà ai suoi occhi. Sarà talmente incredula da pensare di avere un'allucinazione. Alla fine si convincerà del fatto che sia tutto vero e i due coniugi si stringeranno in un abbraccio colmo di emozione e amore. L'incubo di Steffy e Finn avrà finalmente fine. Per ulteriori dettagli, on resta che seguire i prossimi appuntamenti con la soap tv americana.