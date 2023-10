Beautiful viene trasmesso su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler della fiction daily di matrice americana, per ciò che riguarda le puntate che andranno prossimamente in onda su Canale 5, rivelano che Ridge sarà convinto che per suo padre Eric sia arrivato il momento di andare in pensione, esternazione che farà inalberare il patriarca della moda. Forrester senior, anziché consigliarsi con gli altri parenti, deciderà di ingaggiare R.J. col compito di tramutare in disegno ogni sua idea. Nel frattempo Ridge proporrà al genitore di lavorare tutti e tre assieme alla linea couture ma Eric rifiuterà.

Quest'ultimo, inoltre, sarà alle prese col peggioramento repentino della sua salute, a causa della quale si accorgerà che del sangue è uscito dalla sua bocca durante un colpo di tosse. Dopo aver fatto scagionare Sheila, Deacon non vorrà più lasciar andare la diabolica donna, anzi proverà a tenerla legata a sé chiedendole la mano.

Donna scoprirà che la salute di Eric sta peggiorando, ma non ne farà menzione a terzi

Le anticipazioni statunitensi di Beautiful che andranno in onda prossimamente sulla rete ammiraglia Mediaset svelano che Ridge e Brooke si convinceranno che per Eric sia arrivato il momento di appendere i disegni di moda al chiodo e dedicarsi alla pensione.

Una volta che esterneranno il loro pensiero al signor Forrester, però, quest'ultimo andrà su tutte le furie non credendo affatto di essere arrivato al capolinea professionale.

Eric, guardandosene bene dal parlarne con Ridge, deciderà di ingaggiare R.J. con l'intento di fargli trasformare le sue idee in bozzetti veri e propri, soprattutto perché l'amante di Donna si renderà conto che con le sue mani tremanti non è più in grado di disegnare come vorrebbe.

Il padre di Steffy prenderà bene tale collaborazione e proporrà a Eric di farne anch'esso parte per la linea couture, ma il patriarca non darà il suo benestare dicendogli che il progetto sarà portato avanti soltanto da lui e R.J.

La salute di Eric, al contempo, peggiorerà parecchio e l'uomo durante un forte colpo di tosse si accorgerà che del sangue gli è fuoriuscito dalla bocca. Anche Donna si renderà conto della condizioni di salute sempre più precarie del partner, ma preferirà non dirlo a nessuno.

Deacon chiederà la mano di Sheila

Nonostante una palese ammissione di colpa, Sheila riuscirà lo stesso a cavarsela in auto di tribunale venendo inaspettatamente scagionata.

Carter, ascoltando un dialogo tra Deacon e il giudice che si occupava del suo caso, capirà di averla fatta franca grazie a un favore che l'uomo di legge ha restituito a Sharpe.

Da quel momento, oltre all'immensa gratitudine palesatagli dalla dark lady, Deacon si renderà conto di non avere alcuna intenzione di separarsi dalla donna, anzi desidererà passare con lei i restanti giorni della sua vita.

Deacon, quindi, chiederà a Sheila di sposarlo. Cosa risponderà Carter alla proposta di nozze?