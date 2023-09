Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la soap tv turca Terra Amara, che viene trasmessa dal lunedì al sabato con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 2 a sabato 7 ottobre, Mujgan accuserà Zuleyha di essersi impossessati dei 30 milioni di lire di Yilmaz, mentre Rasit lascerà Fadik sull'altare.

Fekeli caccia di casa Behice e Mujgan

Nelle puntate in onda di Terra amara che saranno mandate in onda dal 2 al 7 ottobre, Fekeli apprenderà che Behice e Mujgan andranno a vivere ad Istanbul e che si porteranno pure Kerem Ali.

L'uomo si infurierà e le manderà via entrambe.

A questo punto le Hekimoglu si recheranno in un hotel, dove vedranno un avvocato. Quest'ultimo spiegherà loro come per la morte di Yilmaz, la vedova riceverà meno di quanto ipotizzato. Questo è dovuto al fatto che il patrimonio di Akkaya non è di 30 milioni di lire, ma di soli 80 mila. Mujgan allora esorterà sua zia ad andare in un albergo meno costoso, ma lei non verrà sentire ragioni. Non sapendo cosa fare, la dottoressa parlerà con Fikret.

Sevda sente un dialogo tra due contadini

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 7 ottobre, Sevda ascolterà un dialogo tra due contadini, nel quale uno racconterà all'altro di coltivare i propri prodotti nelle terre degli Yaman.

La cantante ne parlerà a Zuleyha e le consiglierà di intervenire subito. Intanto Fekeli, grazie a Fikret, verrà a conoscenza della situazione di Mujjan ed acconsentirà a far tornare a casa sia lei che Behice. Successivamente l'Hekimoglu junior in ospedale si accorgerà della complicità esistente tra Umit e Fikret.

Nel frattempo Mujgan andrà alla tenuta e racconterà a Zuleyha, che Yilmaz poco prima del suo decesso ha venduto tutte le sue proprietà incassando circa 30 milioni di lire.

Hekimoglu incolperà l'Altun di essersene impadronita. Quest'ultima allontanerà ogni addebito nei suoi confronti. In tutto questo Demir deciderà di far vivere Umit in una delle sue abitazioni, mentre Fekeli scoprirà che Fikret ha oltraggiato la tomba di Adnan. L'uomo non capirà il motivo di questo atto.

Fadik abbandonata da Rasit sull'altare

In base agli spoiler della prossima settimana, Cetin e Gulten saranno ormai prossimi a sposarsi e la celebrazione si terrà alla tenuta Yaman. Rasit lascerà Fadik sull'altare. A tutti ormai sarà chiaro il fatto che Zuleyha ha sostituito al meglio la defunta Hunkar. Intanto Behice inviterà Nimet a capire dove sono finiti i 30 milioni di lire di Yilmaz. Inoltre Fikret non spiegherà a Fekeli perché ha profanato la tomba di Adnan.

Nel frattempo la bella Altun leggerà una missiva del padre di Yilmaz, nella quale rispondeva ad una donna che diceva di aspettare un bambino da suo figlio. In tutto questo Behice redarguirà nuovamente Nazire e Fekeli la manderà via. Infine Mujgan si confronterà con Umit, in quanto quest'ultima l'ha nominata responsabile del programma vaccinale e dovrà quindi viaggiare molto.