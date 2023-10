Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara che andranno in onda prossimamente su Canale 5 rivelano che ci sarà spazio per l'ennesimo colpo di scena che metterà in pericolo non solo la vita di Zuleyha ma anche quella dei suoi due figli.

Alla tenuta Yaman ci sarà un assalto da parte di un gruppo di banditi che si mostreranno particolarmente spietati e pronti a tutto pur di far razzie della villa. Zuleyha, quindi, vivrà nuovamente dei momenti di paura e rischierà di veder morire i suoi due amati bambini.

Zuleyha rischia di morire coi suoi figli: anticipazioni Terra amara

Gli spoiler turchi di Terra amara evidenziano che alcuni delinquenti faranno irruzione nella villa per fare del male alla famiglia Yaman. In un primo momento, Zuleyha non si renderà conto di quello che sta accadendo, e non noterà la presenza dei malviventi che, a poco a poco, si intrufoleranno nella tenuta.

Immediata, invece, sarà la reazione di Demir, il quale si accorgerà del pericolo e cercherà di passare all'azione prima che sia troppo tardi. Per questo motivo, l'uomo chiederà alla sua amata di svegliare al più presto i bambini che erano già a letto, e di prepararsi alla fuga dalla loro casa.

La villa Yaman viene incendiata e distrutta: anticipazioni Terra amara

Zuleyha resterà spiazzata dalla richiesta del marito e, almeno inizialmente, non riuscirà a comprendere la gravità della situazione. Demir, dal canto suo, sarà particolarmente deciso nei confronti della donna, e le chiederà di seguire le sue direttive senza fare troppe domande perché sono tutti in pericolo, bambini compresi.

Solo in quel momento, Zuleyha capirà che sta correndo un grosso rischio, giacché sia lei che i suoi figli potrebbero morire a causa dei malviventi che stanno assaltando la villa.

Zuleyha scappa via coi figli: spoiler Terra amara

Zuleyha si metterà all'opera per evitare il peggio, e correrà subito dai piccoli Adnan e Leyla per svegliarli e mettersi in fuga.

Le anticipazioni di Terra amara sottolineano che, nel frattempo, i banditi giungeranno nel cuore di villa Yaman e appiccheranno il fuoco negli edifici in cui sono stipati gli animali.

Demir riuscirà a mettere in salvo Zuleyha e i loro bambini, facendoli scappare via dalla tenuta prima che possa essere troppo tardi. Yaman, però, non riuscirà a sfuggire ai malviventi, i quali lo cattureranno, lo prenderanno in ostaggio e ne faranno perdere le tracce.