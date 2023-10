Terra amara continua ad andare in onda su Canale 5 con grande successo. Nuovi e interessanti appuntamenti sono in arrivo nella settimana dal 23 al 28 ottobre. Al centro dell'attenzione ci sarà Umit e la sua tresca con Demir. Sevda riuscirà a intuire che tra Yaman e la primaria c'è qualcosa e non la prenderà bene, arrivando addirittura a minacciare Umit. La stessa Sevda troverà inoltre una lettera anonima che racconta tutto quello che ha combinato Adnan Yaman.

Spoiler di Terra amara delle puntate dal 23 al 28 ottobre: Sevda si sente male

A Cukurova inizieranno a diffondersi i pettegolezzi su Behice e sulle sue malefatte.

Mujgan, affranta per questa situazione, penserà che sia il caso di trasferirsi ad Istanbul, per stare più tranquilla. Leggendo il giornale però, la dottoressa scoprirà che le notizie su Behice si sono diffuse anche ad Istanbul. Fikret, vendendo la giovane così giù, cercherà di farle percepire tutto il suo sostegno. Anche Fekeli rincuorerà Mujgan, dicendole che le malefatte della zia non hanno nulla a che vedere con lei.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra Amara, rivelano che Sevda accuserà un dolore al petto. La donna si recherà in ospedale insieme a Zuleyha, dove verrà controllata da Umit. Per ringraziare il primario, Zuleyha le chiederà di unirsi a cena con la sua famiglia. Quando Demir scoprirà della presenza di Umit, sarà totalmente in imbarazzo e cercherà di far finta di niente.

A Sevda però non sfuggiranno le occhiate tra i due. Dopo cena, Sevda si recherà a casa di Umit per minacciarla.

Fekeli sorprende Fikret intento a distruggere i barili di latte nel caseificio degli Yaman

Fekeli scoprirà Fikret nel caseificio degli Yaman intento a distruggere i barili per sabotare i loro affari. A quel punto, al giovane non resterà che confessare la sua vera identità.

Fikret rivelerà a Fekeli di essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman e di essere arrivato a Curukova proprio per vendicarsi.

Intanto, Sevda troverà una lettera anonima, che racconta le malefatte di Adnan Yaman, in particolare del fatto che abbia approfittato di una donna che è rimasta incinta e di come lui non abbia riconosciuto il figlio.

Demir perderà le staffe non appena lo scoprirà e deciderà di fare delle dichiarazioni pubbliche per smentire quelle che a suo dire saranno calunnie nei confronti del padre.

Zuleyha sarà preoccupata per la situazione venutasi a creare e chiederà l'aiuto di Saniye per indagare sulla questione. Insieme, le due risaliranno a Sesma, una vecchia dipendete della tenuta Yaman che confermerà di aver cacciato, tanto tempo fa, una giovane donna che chiedeva aiuto con il figlio.