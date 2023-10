Britney Spears rilascia nuove rivelazioni sulla sua vita personale nel suo nuovo memoir The Woman in Me, la cui uscita è prevista per il 24 ottobre, suscitando grande scalpore con la rivelazione di aver avuto una gravidanza con Justin Timberlake e aver optato per l'aborto. Nel libro la popstar condivide dettagli inediti e solleva questioni spinose riguardo alla sua famiglia.

Justin Timberlake chiese a Britney Spears di abortire

Nel 2000, all'età di 19 anni, Britney Spears e Justin Timberlake erano celebri e costantemente sotto i riflettori dei media.

Ciò che era sconosciuto al pubblico era che Britney restò incinta, e Justin la persuase a sottoporsi a un'interruzione di gravidanza. Nel suo libro, Britney riflette sulla situazione: "Se fosse dipeso solo da me, non avrei fatto questa scelta. Justin, tuttavia, non era entusiasta della gravidanza, sostenendo che eravamo troppo giovani per un figlio. "Ho amato profondamente Justin, e desideravo costruire una famiglia con lui" prosegue la cantante: "oggi provo un senso di rimpianto, ammetto che l'aborto potrebbe non essere stata la decisione giusta, ma Justin era categorico nel non voler diventare padre in quel momento".

Britney e Justin si conoscevano fin dai tempi del "Mickey Mouse Club," ma è stato solo qualche anno dopo che si sono riveduti e si sono innamorati: l'occasione è stata il tour degli Nsync nel 1998, in cui Britney faceva l'opening act.

La loro relazione, tuttavia, è diventata pubblica solo nel 2000, durante gli MTV Video Music Awards: da quel momento sono diventati inseparabili, collaborando nella musica e nello spettacolo, oltre a partecipare a eventi mondani e sfilare su molti red carpet. Una storia d'amore perfetta in apparenza, ma che si interruppe bruscamente nel 2002; Timberlake si ispirò alla tristezza per la fine di questa relazione per scrivere la canzone "Cry Me a River", che divenne ben presto un successo.

Una vita privata travagliata

Dopo la relazione con Justin Timberlake dal 1999 al 2002, nel 2004 Britney Spears ha avuto un matrimonio che è stato annullato solamente 55 ore dopo la sua celebrazione con Jason Allen Alexander, un suo amico d'infanzia. Successivamente, ha avuto due figli con il ballerino statunitense Kevin Federline, dal quale ha divorziato nel 2006 a causa di "differenze inconciliabili".

A seguire sono iniziati problemi legati all'abuso di droghe, un periodo trascorso in riabilitazione (sul quale ebbe a commentare: "Ho davvero toccato il fondo"), la temporanea perdita della custodia dei figli (recuperata con difficoltà dopo anni), problemi psicologici che hanno richiesto il ricovero forzato in un reparto di psichiatria, e conflitti familiari, specialmente con il padre. Di recente, Spears ha anche messo fine alla sua relazione col suo ultimo marito Sam Asghari.

I capelli rasati a zero

Nella sua autobiografia "The Woman in Me," Britney Spears narra diversi eventi che l'hanno portata all'attenzione del pubblico negli ultimi anni: uno dei più discussi è stato quando, nel 2007, decise di rasare completamente i capelli.

Questo gesto rappresentò un atto di ribellione contro l'immagine che le era stata imposta e della quale si sentiva prigioniera; inoltre, fu la sua risposta alle critiche sul suo aspetto fisico e alle sue sfide familiari e professionali. Tuttavia, questa ribellione fu presto repressa quando suo padre assunse la tutela su di lei. Nel libro, Britney spiega: "Ho dovuto lasciar crescere i capelli di nuovo e tornare in forma. Dovevo rispettare un rigido orario di sonno e prendere qualsiasi medicinale mi venisse prescritto".