L'appuntamento con Terra amara si ferma nella giornata di domenica 8 ottobre. Anche questa settimana, infatti, non ci sarà spazio per una nuova puntata della soap opera turca nella fascia del pomeriggio festivo della rete ammiraglia Mediaset, complice la messa in onda di Amici 23.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati della soap dovranno fare a meno dei nuovi episodi della soap in prima visione.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap non va in onda l'8 ottobre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per Terra amara prevede la cancellazione anche questa settimana della puntata domenicale di Terra Amara nella fascia oraria che va dalle 14:30 alle 16:30.

La soap opera risulta sospesa per lasciare spazio alla messa in onda della terza puntata del pomeridiano di Amici 23 condotto da Maria De Filippi, in onda subito dopo la consueta rubrica de L'Arca di Noè curata dal Tg 5 e dedicata al mondo degli animali.

Di conseguenza, l'appuntamento con la soap turca per questa settimana, si fermerà sabato 7 ottobre con la messa in onda dell'unica puntata extra-large prevista su Canale 5.

Si accende la passione tra Demir e Umit: anticipazioni Terra amara

Di conseguenza, per rivedere gli episodi in prima visione assoluta su Canale 5, bisognerà attendere lunedì 9 ottobre, quando riprenderà la consueta programmazione nel daytime feriale alle 14:10.

Ma cosa succederà in questi nuovi appuntamenti con Terra amara?

Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Demir, che si mostrerà sempre più cortese e galante nei confronti della nuova arrivata Umit, al punto da offrirle ospitalità all'interno di una delle sue abitazioni.

Di conseguenza, questo modo di fare del ricco imprenditore finirà per avvicinarlo sempre più alla donna e ben presto tra i due divamperà la fiamma della passione e si lasceranno andare a dei momenti di grande intimità.

Zuleyha indaga sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Intanto, Zuleyha porterà avanti i suoi incarichi all'interno della tenuta Yaman e si occuperà di tutti quegli impegni che fino a poco tempo prima erano svolti dalla mamma di Demir.

Intanto andranno avanti anche le indagini per cercare di arrivare a scoprire la verità sulla morte di Hunkar: un vero e proprio giallo che al momento è ancora avvolto nel mistero assoluto.

Per tale motivo, quindi, Zuleyha deciderà di prendere in mano le redini della situazione e chiederà ad un investigatore privato di indagare sul conto di Behice. Vuole scoprire tutta la verità sul passato della donna e provare così ad arrivare a delle informazioni necessarie che possano permetterle di smascherarla in merito al caso della morte di Hunkar.