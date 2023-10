Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre 2023 rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Maria, la quale farà una amara scoperta sul conto del suo fidanzato Vito che si trova in Australia per motivi di lavoro, verrà a sapere che si è linceziato dal Paradiso.

Occhi puntati anche su Salvo che, in questi nuovi episodi della soap, si ritroverà a fare i conti con una amara delusione e a provocargli un grande dispiacere sarà il suo amico Alfredo.

Maria scopre che Vito si è licenziato: anticipazioni Il Paradiso dal 9 al 13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 fino al 13 ottobre rivelano che Maria continuerà a credere che Vito, prima o poi, rientrerà a Milano per riprendere in mano le redini del suo lavoro, ma così non sarà.

La stilista, in questi nuovi appuntamenti con la soap opera, scoprirà che in realtà il suo fidanzato non tornerà in tempi brevi, dato che Vito ha preferito licenziarsi come contabile del grande magazzino milanese.

Tuttavia a rivelare questa verità a Maria, non sarà lo stesso Vito, bensì Vittorio Conti, il quale metterà al corrente la stilista della scelta del suo fidanzato.

Un colpo di scena inaspettato quello di Maria, dato che la donna avrebbe preferito che fosse stato lo stesso Vito a prendersi le sue responsabilità e quindi a confessargli la verità sulle sue nuove scelte lavorative, che lo terranno in Australia ancora per un bel po' di tempo.

Salvo sofferente per Elvira e Tullio insieme: anticipazioni Il Paradiso 9-13 ottobre

Ma non è finita qui, perché le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 8 previste fino al 13 ottobre in prima visione assoluta, rivelano che ci sarà spazio anche per la sofferenza di Salvatore.

Il giovane barista si mostrerà sempre più deluso e amareggiato all'idea di aver perso per sempre la sua amata Elvira, ormai felicemente fidanzata con Tullio.

Intanto Elvira, proporrà alla sua amica Irene di fare un'uscita a quattro e quindi di incontrarsi assieme ai loro rispettivi fidanzati, Tullio e Alfredo.

Irene accetterà la proposta e di conseguenza, Alfredo si ritroverà a fare questa uscita con il "nemico" del suo migliore amico Salvo.

Salvo sbotta con Alfredo: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 13 ottobre

Alfredo, per evitare che Salvo possa restarci male, preferirà non dirgli nulla ma ben presto la verità verrà comunque a galla.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 9 ottobre in poi, rivelano che Salvo verrà a scoprire di questa uscita a quattro e non la prenderà per niente bene, sbottando in primis contro il suo amico Alfredo per questo "tradimento" e poi per non avergli detto nulla.

Riuscirà Alfredo a farsi perdonare e ad evitare di mandare in frantumi questa amicizia? Lo scopriremo nel corso dei prossimi episodi della soap.