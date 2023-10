Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che a distanza di un po' di mesi dalla morte di Yilmaz, il suo ricordo continuerà ad essere vivo nel cuore di Zuleyha.

La protagonista femminile della soap opera turca, nel corso dei prossimi episodi di questa terza stagione, riscoprirà il sentimento nei confronti del suo primo marito Demir, ma il pensiero di Yilmaz non la abbandonerà mai.

E, a quel punto, la reazione del ricco Yaman non sarà delle migliori, al punto che finirà per perdere le staffe quando Zuleyha si recherà al cimitero da Yilmaz.

Zuleyha scopre di amare ancora Demir: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara previste nel corso delle prossime settimane in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che tra Zuleyha e Demir si riaccenderà la fiamma della passione.

I due si renderanno conto di provare ancora qualcosa di forte e, questa volta, sarà proprio Zuleyha a compiere il primo fatidico passo.

La donna si renderà conto di voler concedere una seconda chance al suo matrimonio con Demir e in tal modo provare a rimettere insieme i cocci della loro storia d'amore, sperando che questa possa essere la volta buona per ripartire.

Eppure i problemi non mancheranno, dato che Demir si ritroverà a fare i conti con Umit, che finirà per perdere la testa per lui e metterà in discussione la sua storia d'amore con Zuleyha.

Zuleyha va al cimitero di nascosto per Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara, però, rivelano che nonostante questo riavvicinamento con suo marito, Zuleyha non riuscirà comunque a cancellare definitivamente il passato e quindi a mettere una pietra sopra a quanto c'è stato con Yilmaz.

Per tale motivo, infatti, la donna deciderà di recarsi al cimitero per rendergli omaggio e per poter stare un po' di tempo "da sola" con lui, in modo tale da potergli parlare a cuore aperto e lasciarsi andare a quelli che sono i veri sentimenti che nutre nel suo cuore.

Zuleyha omaggerà il suo Yilmaz con dei fiori speciali, simbolo di amore incondizionato al di là di tutto e tutti.

Demir perde le staffe: anticipazioni Terra amara

Ebbene, la donna crederà di essere sola durante la sua visita al cimitero per Yilmaz, ma non sa che a "spiarla" ci sarà anche Demir.

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara in programma nella fascia del pomeriggio di Canale 5 rivelano che la Demir assisterà alla scena da lontano e finirà per perdere le staffe.

L'uomo si renderà conto di essere geloso del "fantasma" di Yilmaz che continua ad aggirarsi nella vita della sua donna.

Per tale motivo, quindi Demir finirà per mettere in discussione i reali sentimenti della donna nei suoi confronti, convinto del fatto che non dimenticherà mai Yilmaz e che il loro sentimento non potrà mai essere forte e autentico come lo era quello col figlio di Fekeli.