Le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che tra Zuleyha e Demir ci sarà un ritorno di fiamma che non passerà inosservato e spingerà i due a vivere nuovamente insieme e a fare progetti di vita per il loro futuro di coppia.

Eppure, nonostante abbia scelto di voltare pagina definitivamente, Zuleyha non riuscirà a dimenticare definitivamente il suo amato Yilmaz e ben presto si renderà protagonista di un episodio che farà infuriare Demir.

Sì, perché la donna si recherà al cimitero per fare una visita alla tomba del suo "grande amore" e Demir si renderà conto che non potrà mai essere importante per lei, come lo era Yilmaz.

Zuleyha va al cimitero da Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Terra amara destinate alla fascia del primo pomeriggio di Canale 5, rivelano che Zuleyha deciderà di lasciarsi alle spalle il passato e dopo la morte di Yilmaz accetterà di darsi una seconda chance con Demir.

Tra i due si riaccenderà la fiamma della passione e insieme proveranno a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio, pur consapevoli del fatto che la sfida sarà particolarmente difficile.

All'inizio tutto sembrerà andare per il verso giusto, fino a quando non ci sarà un episodio che scatenerà la gelosia e la furia di Demir.

Sì, perché Zuleyha deciderà di andare al cimitero a fare una visita alla tomba del suo defunto uomo e gli porterà un fiore particolare.

Demir geloso di Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha porterà al cimitero dei narcisi bianchi, fiori particolarmente significativi perché chi li dona a qualcun altro, vuole dirgli che lo amerà per sempre e non lo dimenticherà mai.

Sarà Sevda a consigliare a Zuleyha di portare questi fiori sulla bara di Yilmaz, dopodiché informerà Demir del gesto della donna e gli dirà che la sua donna si è recata al cimitero per far visita al padre defunto di suo figlio Adnan.

Immediata la reazione di Demir che, nel momento in cui scoprirà ciò che sta accadendo, andrà su tutte le furie e finirà per perdere le staffe.

Demir scopre che Zuleyha ama ancora Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir andrà al cimitero per seguire in segreto la sua amata e, nel momento in cui la vedrà parlare con la tomba di Yilmaz, si renderà conto che non lo ha ancora dimenticato.

Il ricco Yaman, in questo modo, si ritroverà ad essere geloso di una persona che non c'è più e dopo aver assistito a quella scena, inizierà a mettere in discussione il sentimento della donna.

Secondo Demir, Zuleyha non lo amerebbe per davvero, bensì sarebbe tornato con lui solo per assicurare un futuro sereno al piccolo Adnan.