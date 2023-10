Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che Gemma continuerà ad essere uno dei perni centrali della trasmissione di Canale 5, complice il suo percorso tormentato e l'ultima frequentazione col cavaliere Maurizio.

Questa volta, però, la dama torinese si ritroverà a fare i conti con una "doccia fredda", dato che Maurizio le darà un grande dispiacere.

Spazio anche al rientro in studio di un ex popolarissimo volto della trasmissione Mediaset: trattasi del cavaliere Marcello Messina.

Gemma viene lasciata: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni di Uomini e donne rivelano che Gemma sarà al centro delle dinamiche del talk show dei sentimenti nel momento in cui deciderà di portare avanti la sua conoscenza con Maurizio.

La dama non nasconderà il suo forte interesse nei confronti del cavaliere che, tuttavia, non sarà della stessa opinione e metterà in discussione ciò che di bello hanno costruito insieme in queste settimane.

Maurizio, infatti, ammetterà che nonostante i bei momenti vissuti con la dama, si è reso conto che non è scattato nulla di importante e ciò non gli permette di andare avanti e viversi questo percorso in maniera spontanea.

Gemma prega Maurizio di non lasciarla, Tina interviene

Di conseguenza, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che Maurizio preferirà chiudere la sua conoscenza con Gemma Galgani.

Una vera e propria delusione per la dama torinese, la quale cercherà fino alla fine di convincerlo a non gettare all'aria ciò che hanno costruito, ammettendo di volere un secondo e ulteriore chiarimento con lui.

Gemma pregherà Maurizio di vedersi ancora una volta a cena insieme per poter parlare di questa situazione al riparo degli occhi indiscreti delle telecamere.

Anche Tina Cipollari interverrà durante il confronto tra Gemma e Maurizio, chiedendo al cavaliere di non prendere decisioni affrettate e di concedere un chiarimento alla dama, in passato sua nemica giurata.

Il ritorno di Marcello Messina in studio

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime nuove puntate di Uomini e donne previste da metà ottobre in poi, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno in studio del cavaliere Marcello Messina, pronto nuovamente a rimettersi in gioco per cercare l'amore della sua vita, a distanza di un po' di anni dalla sua prima partecipazione alla trasmissione di Canale 5.

Occhi puntati anche su Silvio e Donatella: gli spoiler delle prossime puntate rivelano che tra i due ci saranno dei nuovi momenti di tenerezza in studio e si lasceranno andare a dei baci appassionati nel momento in cui faranno dei balli insieme.

Nello studio del talk show di Canale 5 sta per nascere una nuova coppia pronta a viversi fuori dagli studi televisivi? Lo scopriremo solo nel corso delle prossime registrazioni di questa fortunatissima edizione.