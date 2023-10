Quando finisce Terra amara su Canale 5 e cosa succederà nel corso delle ultime puntate? L'appuntamento con la soap opera continua a essere molto dal pubblico della rete ammiraglia, ma a differenza di altre soapavrà breve durata.

La messa in onda di Terra amara è prevista fino alla quarta stagione, dopodiché chiuderà per sempre i battenti e saluterà il pubblico di Canale 5.

Quando finisce Terra amara su Canale 5: il gran finale di sempre con la quarta stagione

L'appuntamento con Terra Amara chiuderà i battenti su Canale 5 con la messa in onda delle puntate conclusive della quarta stagione.

Attualmente in Italia è in corso la terza e il gran finale di sempre della soap turca potrebbe essere trasmesso entro aprile/maggio del 2024.

A quel punto gli spettatori dovranno prepararsi a dire addio per sempre alle vicende dei vari abitanti di Cukurova.

Cosa succede nel finale della soap Terra amara su Canale 5

Nonostante gli ottimi ascolti ottenuti anche in Turchia, si è scelto di non proseguire con la produzione di una quinta stagione.

Un finale che si preannuncia denso di sorprese e colpi di scena per tutti gli appassionati, dato che Zuleyha si ritroverà ancora una volta a fare i conti con l'ennesima sciagura che segnerà profondamente la sua esistenza.

La donna dirà addio anche al suo ricco e amato Hakan, che verrà assassinato all'interno della sua abitazione e morirà proprio tra le braccia della sua amata.

La soap turca domina gli ascolti su Canale 5

In attesa del gran finale di sempre di Terra amara previsto nel corso del 2024, Mediaset si gode il successo della soap opera turca che in queste ultime settimane, è stata spesso e volentieri il programma più seguito in assoluto dell'intera giornata Mediaset.

La soap ha toccato un picco record di oltre 2,9 milioni di spettatori riuscendo a superare i dati auditel di Striscia la notizia, che questa settimana ha registrato una media di circa 2,8 milioni di spettatori.

Un dato clamoroso per Terra amara, che con questi ascolti conferma di essere uno dei prodotti di punta della programmazione di Canale 5, in grado di toccare anche la soglia del 26% di share in daytime.

Al termine della soap turca non si esclude che Mediaset possa decidere di sostituire Terra amara con le nuove puntate de La Promessa, l'altra soap di successo in onda in questo periodo su Canale 5, che sta riscuotendo una media superiore al 21% di share nonostante la durata striminzita.