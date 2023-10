L'appuntamento con Terra Amara risulta definitivamente cancellato dalla fascia della domenica pomeriggio autunnale di Canale 5.

Gli spettatori e appassionati della soap opera turca che vede protagonisti Yilmaz, Zuleyha e Mujgan dovranno ufficialmente fare a meno dell'appuntamento festivo in daytime, dato che al suo posto ci sarà spazio per la messa in onda del pomeridiano di Amici 23.

Una decisione Mediaset che ha scatenato un bel po' di critiche e accese polemiche tra i fan, molti dei quali chiedono a gran voce di poterla vedere nella fascia serale.

Cancellata la puntata della domenica di Terra amara su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con la fortunata soap risulta definitivamente cancellato dal pomeriggio domenicale di Canale 5.

Con il ritorno del pomeridiano di Amici 23, ecco che Maria De Filippi è tornata ad essere la "padrona" dello slot orario che va dalle 14 alle 16:30 circa, spazzando via sia la soap turca che Beautiful.

Di conseguenza, fino alla fine di questa ventitreesima edizione del pomeridiano del talent show, non ci sarà più ulteriore spazio per Terra amara nel daytime della domenica.

Immediata la reazione dei fan che, dopo aver preso atto della cancellazione definitiva di Terra amara nel daytime domenicale, non hanno perso tempo per sbottare e polemizzare sui social, facendo una richiesta ben precisa ai vertici del Biscione.

'La soap va messa in prima serata', la richiesta dei fan di Terra amara

"Ma perché privarci di un appuntamento settimanale con la soap? Ormai eravamo abituati e non mi sembra corretto cancellare la puntata della domenica", ha commentato un utente sui social.

"A questo punto perché non programmare Terra amara in prima serata, di domenica, su Canale 5?

Sarebbe una scelta giustissima e garantirebbe ottimi ascolti", ha scritto un altro appassionato della soap che spera di poterla vedere nella fascia serale.

"Questa soap merita la prima serata: Mediaset deve mandarla in onda di domenica sera, farebbe più ascolti del Grande Fratello", scrive ancora qualcun altro.

L'appuntamento con Terra amara arriverà anche in prima serata?

In effetti, tenendo conto dei risultati registrati in questi mesi in daytime con una media che supera la soglia dei 2,7 milioni al giorno e picchi di quasi 3 milioni, l'appuntamento con Terra amara potrebbe garantire ottimi ascolti nella fascia serale di Canale 5.

La domenica sera, in particolar modo, è particolarmente complicata dal punto di vista auditel per la rete ammiraglia Mediaset che, in queste ultime settimane, ha registrato una media di appena 1.6 milioni di spettatori con le puntate serali di Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.