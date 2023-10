Beautiful va in onda su Canale 5 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni dal lunedì 23 a sabato 28 ottobre, raccontano che Ridge confesserà a Brooke di essersi baciato con Taylor complice un momento di euforia, mentre il detective Sanchez sosterrà che Sheila sia deceduta perché sbranata da un orso. Deacon, intanto, mostrerà emozioni contrastanti dinanzi alla notizia della dipartita della dark lady, nel frattempo Thomas manifesterà la volontà di trasferirsi a casa di Eric per poter stare accanto al piccolo Douglas.

Steffy e Taylor, infine, indurranno Thomas a opporsi a Hope essendo l'unico genitore biologico di Douglas.

Ridge rivelerà a Brooke che c'è stato un bacio tra lui e Taylor in un momento di euforia

Gli spoiler americani di Beautiful, per ciò che concerne gli episodi dal 23 al 28 ottobre, evidenziano che Ridge e Taylor, oramai tornati in città da Montecarlo, non potranno non pensare al bacio che c'è stato tra loro.

In un moto di sincerità, il signor Forrester deciderà di confessare a Brooke che tra lui e la psichiatra è scattato un bacio figlio dell'euforia della riconciliazione tra Finn e Steffy.

Quando tutti saranno tornati a Los Angeles, il detective Sanchez fornirà alla famiglia Forrester dapprima un aggiornamento sul luogo dove si trova Sheila e, successivamente, farà sapere loro che la dark lady è morta perché sbranata da un orso.

L'affermazione del detective nascerà dal ritrovamento del dito di Carter in un'area boschiva.

La notizia della dipartita di Sheila sarà motivo di discussione per Deacon, Hope, Liam e Brooke a Il Giardino, ma Sharpe metterà in campo emozioni contrastanti in merito.

Thomas rivorrà la custodia del piccolo Douglas

Le trame statunitensi dello sceneggiato ospitato da Canale 6, in merito alle puntate dal 23 al 28 ottobre, anticipano che Thomas manifesterà la volontà di tornare a vivere col piccolo Douglas.

Nello specifico, Thomas dirà a Ridge di avere intenzione di trasferirsi nell'abitazione di Eric al fine di poter vivere sotto lo stesso tetto del figlio, così Brooke ci terrà a rassicurare Hope che lei e Ridge faranno in modo che Douglas non venga affidato al giovane Forrester.

Hope, nonostante i tentativi di consolarla di papà Deacon, temerà che un eventuale cambiamento per Douglas potrebbe essere deleterio, timore avvallato anche da Brooke che sosterrà di non vedere Thomas abbastanza stabile per crescere suo figlio.

Steffy e Taylor, invece, saranno di tutt'altro avviso esortando Thomas a richiedere la custodia di Douglas essendo l'unico genitore biologico del bambino. Thomas, infine, parlerà di tale evenienza a Hope, la quale finirà per emozionarsi notando la complicità tra padre e figlio e la possibilità di farli riunire.