Nelle puntate di Terra Amara, che andranno in onda nella settimana dal 6 all'11 novembre su Canale 5, Demir e Zuleyha partiranno, lasciando Umit in preda ai morsi della gelosia. Al ritorno dal viaggio, la coppia dovrà affrontare un nuovo problema causato dal vetraio Ramazan. Questi insulterà Sevda e si beccherà dapprima l'aggressione fisica di Demir e poi la distruzione della sua vetreria per mano di Zuleyha. L'azione dell'ex sarta, però, avrà delle conseguenze.

Intanto, un nuovo personaggio farà il suo ingresso nella soap opera turca. Si tratta della zia di Fikret, Lutfiye.

La donna arriverà a Adana su convocazione di Fekeli, in quanto chiederà il suo aiuto per provare a fermare i propositi vendicativi di Fikret. La presenza della donna, però, non sembrerà sortire gli effetti sperati visto che suo nipote ordirà un attentato dinamitardo.

Nella prossima settimana di Terra amara, ad Adana arriverà la signora Lutfiye, nonché zia di Fikret. A convocarla sarà Fekeli, in quanto vorrà spingerla a parlare con il nipote, sperando di persuaderlo dall'andare avanti con i suoi intenti vendicativi ai danni della famiglia Yaman. Fikret non ascolterà nemmeno sua zia e organizzerà un attentato a colpi di dinamite, che però non andrà come sperato.

In seguito al fallimento del piano, Fikret andrà in escandescenze prendendo di mira Mujgan.

La dottoressa reagirà mettendo un muro tra loro, ma in seguito riceverà l'ennesima dichiarazione d'amore dall'uomo.

Zuleyha e Demir in luna di miele, Umit gelosa

Lutfiye, dopo aver accettato l'offerta di Fekeli di rimanere a Cukurova, si presenterà al circolo accompagnata dal nipote Fikret. Quest'ultimo, intanto, capirà che Umit si è innamorata perdutamente del suo rivale Demir.

Intanto sarà tempo di chiarimenti tra quest'ultimo e Zuleyha. Yaman le chiederà scusa per averla costretta a sposarlo e per questo motivo le domanderà nuovamente la mano. In seguito, i due coniugi si godranno la loro prima luna di miele.

Demir aggredisce il vetraio, Zuleyha viene denunciata

Quando la coppia ritornerà a casa dopo il loro viaggio d'amore, Demir incontrerà Erkan e Dursun per negoziare l'acquisto di un terreno.

Tuttavia, le cose prenderanno un'altra piega quando il vetraio Ramazan farà delle battute sul conto di Sevda. Demir non lo lascerà impunito e lo aggredirà a sangue.

Il giorno seguente, Yaman racconterà alla moglie l'accaduto e questa reagirà recandosi all'azienda di Ramazan, distruggendo ogni cosa e attirando l'attenzione dei passanti. Inevitabilmente, Zuleyha finirà per essere denunciata.