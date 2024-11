Alice si troverà a confrontarsi con una rivale (ignota per il momento) in radio, mentre cercherà di sorprendere la nonna Marina, sempre più in pensiero per lei. Nelle puntate di Un posto al sole, in onda lunedì 11 e martedì 12 novembre, l'attenzione si incentrerà anche sulla triste vicenda di Rossella. Presa di mira dal primario Fusco, la giovane informerà anche Michele e Silvia delle molestie subite. I genitori della ragazza non si ritroveranno ad essere d'accordo sul metodo da utilizzare per affrontare la situazione.

Michele e Silvia scoprono che Rossella ha subito molestie sul lavoro

Si scopriranno le conseguenze derivanti dall'ennesimo riavvicinamento intimo tra Nunzio e Rossella. Tutto è iniziato quando la dottoressa Graziani ha avuto un crollo emotivo, dopo che Fusco l'ha accusata di essere una bugiarda. Nunzio è accorso a consolarla, e i due innamorati si sono lasciati andare ai loro sentimenti. Così, nella puntata di lunedì 11 novembre, Cammarota deciderà di parlare con Diana per porre fine alla loro relazione, ma le cose non andranno come sperato.

Michele e Silvia, nel frattempo, verranno a conoscenza di ciò che ha fatto il primario Fusco alla loro amata figlia. Padre e madre non la penseranno allo stesso modo, finendo per avere dei contrasti in merito.

Nel frattempo, Giulia è disposta a tutto pur di riavvicinare il quartiere al Centro Ascolto. Per raggiungere questo obiettivo, Poggi chiederà il supporto di don Antoine, trovando però l’opposizione di Rosa.

A Palazzo Palladini, Marina sarà in apprensione per il comportamento di Alice, la quale si accingerà a fare la stagista all'emittente radiofonica di Ferri.

In realtà la ragazzina sarà pronta a sorprendere la nonna.

Alice ha una rivale in radio, Rossella riceve delle brutte notizie

Nella puntata di martedì 12 novembre il parroco cercherà di avvicinarsi a Rosa. Quest'ultima, però, non avrà intenzione di ritornare sui propri passi, soprattutto per bloccare i pettegolezzi maligni della gente.

Intanto, una nuova ostilità si abbatterà sulla vita di Giulia.

Appurato che la figlia ha subito delle indecenti attenzioni da parte di Fusco, Silvia e Michele non saranno concordi sul come dovrebbe agire Rossella. Frattanto, quest'ultima si accingerà a fare i conti con ulteriori spiacevoli notizie riguardanti sia la sfera professionale che quella personale.

Il primo giorno di stage di Alice non andrà come la giovane se l'era immaginato in quanto dovrà fare i conti con una rivale.

Silvia prenderebbe alla leggera la vicenda di Fusco, mentre Michele no

La brutta vicenda di Rossella riguardante le molestie subite dal primario Fusco, arriverà alle orecchie dei genitori della ragazza. Le trame rivelano che padre e madre la penseranno molto diversamente sul cosa fare.

Non è da escludere che Michele voglia umiliare pubblicamente il primario, magari avvalendosi del potere della radio. L'uomo potrebbe infatti affrontare l'argomento delle molestie e l'abuso di potere sul posto di lavoro, mentre Silvia preferirebbe abbassare la guardia. La donna, infatti, potrebbe preoccuparsi che facendo qualcosa, sua figlia possa rovinarsi la carriera.