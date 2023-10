I colpi di scena a Terra amara non finiscono e le anticipazioni annunciano che presto un personaggio molto importante arriverà nella vita della famiglia Yaman.

Si tratta di Hakan Gümüşoğlu, un vecchio nemico di Demir destinato con il tempo a diventare il nuovo grande amore di Zuleyha. La sua prima apparizione non sarà per nulla piacevole, visto che il suo obiettivo sarà distruggere Demir e Fekeli per vendicare suo fratello, insieme al socio Abdülkadir. Hakan inizierà con l'assalto a villa Yaman in seguito al quale Demir sembrerà essere sparito nel nulla.

Zuleyha sarà disperata, ma potrà contare sul sostegno di Fekeli, che come sempre sarà pronto a dare una mano.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha e Demir nel mirino di Hakan Gümüşoğlu

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che a Villa Yaman ci sarà un assalto armato che metterà in subbuglio la vita della famiglia più importante di Cukurova. Zuleyha verrà difesa da Fikret e Demir, e tutti i collaboratori combatteranno per far indietreggiare gli aggressori, ma alla fine il signor Yaman sembrerà essere sparito nel nulla. Chi si nasconde dietro tutto questo? Si tratta di Hakan Gümüşoğlu, giunto a Cukurova per vendicare la morte di suo fratello Erkan, investito da Fekeli per errore. Con la complicità di Abdülkadir Keskin, Hakan avrà come unico obiettivo quello di distruggere la vita di Yaman.

Anticipazioni prossime puntate: Hakan spietato contro Demir e Fekeli

Le prossime puntate di Terra amara vedono l'arrivo di Hakan, un nuovo personaggio nemico di Demir, che esordirà con un assalto alla villa con la complicità di Abdülkadir. Nel frattempo Fekeli sarà in prigione a causa dell'incidente stradale che è costato la vita a Erkan, ma verrà a sapere ugualmente quello che è accaduto a Villa Yaman e non avrà dubbi sul colpevole.

Ali Rahmet chiederà al giudice un permesso per uscire di prigione per occuparsi di Zuleyha e della sua famiglia, e riuscirà a ottenerlo.

Fekeli pronto a dare tutto il suo sostegno a Zuleyha in assenza del marito

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha si ritroverà senza nessun punto di riferimento quando Demir sparirà.

Potrà contare sulla presenza di Fikret, ma sarà terrorizzata da quello che potrebbe accadere al marito dopo l'agguato alla villa e le minacce ricevute con il sequestro di Leyla. L'arrivo di Fekeli alla villa sarà di grande sollievo per Zuleyha: anche se per poco tempo potrà tornare a contare sull'aiuto di Ali Rahmet. L'uomo sarà pronto ad abbracciare la moglie di Demir, mentre Saniye chiamerà alla villa comunicando che Uzum, rimasta ferita nell'assalto, è in condizioni stabili.