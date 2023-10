Gli spoiler sulla terza stagione di Terra Amara annunciano parecchia tensione. Nelle nuove puntate in onda su Canale 5 la dottoressa Umit Kahraman verrà sedata e rapita su ordine dell’ex amante Demir Yaman. Lui verrà a sapere che incinta, ma non immaginerà che sia tutta una finzione da parte di Umit.

Trame turche Terra amara: Umit dice a Zuleyha di aspettare un figlio da marito Demir

La nuova dottoressa Umit, in combutta con Fikret, darà del filo da torcere a Demir e Zuleyha nei prossimi episodi. Tutto comincerà quando Yaman interromperà la relazione clandestina intrapresa con Umit, in quanto si renderà conto di amare ancora la moglie.

La collega di Mujgan, per far separare Yaman dalla moglie, farà credere di aspettare un figlio da lui. Umit darà la sconvolgente notizia a Zuleyha dicendole: “Demir non farebbe mai del male alla madre di uno dei suoi figli. Sono incinta. Il bambino è suo. Adnan e Leyla avranno un fratello. Avrò un figlio con Demir e sono felice”. Altun minaccerà Umit: “Se prometti di non disturbarci mai più, forse ti farò vedere tuo figlio di tanto in tanto”.

A cercare di convincere Umit ad abortire sarà la madre Sevda, ma la ragazza sarà determinata più che mai a mettere al mondo suo figlio: "Demir divorzierà da Zuleyha e noi due lo cresceremo insieme”.

Umit viene minacciata, Sevda invita la figlia a fuggire da Cukurova con lei

Demir affronterà Umit quando saprà la notizia, e le farà presente che non riconoscerà mai il bimbo che porta in grembo. A questo, in preda alla furia, farà sequestrare la sua ex amante per costringerla a interrompere la sua gravidanza. Umit verrà minacciata da un uomo, che si introdurrà nella sua automobile e le punterà contro una pistola.

Terrorizzata, sarà disposta a consegnare tutto ciò che ha al suo rapitore, che però finirà per addormentarla. La donna verrà messa in salvo dalle forze dell’ordine grazie a Sevda. Quest’ultima, dopo aver portato via la figlia con la sua vettura, la inviterà ad abbandonare Cukurova con lei: “Non potevo lasciare che ti facessero del male.

Devo proteggerti”.

A questo punto Yaman, tramite una telefonata, verrà messo al corrente del fallimento del suo piano. Intanto Sevda si nasconderà nel ranch di Ali Rahmet Fekeli e gli chiederà aiuto: “Non posso perdere di nuovo mia figlia. Proteggila. Non lasciare che Demir me la porti via”. Dopo aver ascoltato lo sfogo della cantante, Fekeli tranquillizzerà la dottoressa: "Non permetterò a nessuno di toccarti un solo capello".