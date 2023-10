Continua l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1 e le anticipazioni di mercoledì 25 ottobre annunciano ancora colpi di scena.

In primo piano ci sarà una delusione per Ezio e l'accordo per salvare i Tessuti Colombo salterà, mentre Roberto scoprirà la passione di Agata per il disegno. I riflettori saranno puntati anche su Matteo che elaborerà un piano per restituire il suo debito allo strozzino, ma potrebbe andarci di mezzo Il Paradiso delle Signore. Infine, Ciro e Agata si daranno da fare per portare Concetta ad accettare il lavoro da sarta accanto a Maria.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 8: Matteo penserà a come risolvere i suoi debiti

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 di mercoledì 25 ottobre raccontano che per Matteo si presenterà l'urgenza di risolvere un problema piuttosto angosciante. Dopo essere stato nuovamente inseguito e minacciato da uno strozzino, il fratello di Marcello si renderà conto che dovrà restituire al più presto il denaro dei debiti che ha contratto. Matteo avrà un'idea per risolvere i suoi guai con il malvivente, ma questo potrebbe avere delle ripercussioni negative sul Paradiso delle signore. Le trame non specificano cosa abbia intenzione di fare il giovane contabile, ma non si esclude che Matteo possa approfittare della sua posizione lavorativa per raggiungere un suo tornaconto.

Anticipazioni puntata di mercoledì 25 ottobre: delusione per Ezio e Gloria

La puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda mercoledì 25 ottobre vedrà sotto i riflettori anche i problemi di Ezio e Gloria. Per la loro fabbrica si era presentata un'occasione grazie a Marcello che aveva trovato un imprenditore che avrebbe venduto i suoi terreni a un prezzo di favore per la Ditta Colombo.

L'imprenditore in questione, tuttavia, si tirerà indietro e aumenterà la cifra richiesta facendo saltare tutti i progetti. La sensazione sarà che qualcuno abbia voluto mettere i bastoni tra le ruote a Ezio facendo naufragare i suoi piani e quelli di Gloria.

Concetta avrà l'appoggio di tutta la famiglia per il nuovo lavoro

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 8 rivelano che nella puntata di mercoledì 25 ottobre ci saranno molte novità anche per i Puglisi.

Ciro e Agata si metteranno d'accordo per dare il via a un piano con l'intento di convincere Concetta ad accettare la proposta di lavoro di Maria. La donna potrebbe stare con sua figlia e nello stesso tempo rendersi utile così come aveva desiderato dal suo arrivo a Milano. Le sorprese per la famiglia siciliana proseguiranno con Agata, perché Roberto noterà la sua passione per il disegno e le chiederà di mostrargli qualche suo lavoro.