Nelle prossime puntate di Terra amara verrà raccontata la romantica vacanza che si concederanno Demir e Züleyha. Lui si mostrerà molto innamorato e si sentirà in colpa per tutto il male che ha fatto alla moglie negli ultimi anni. Alla fine, però, Züleyha capirà che lui la ama veramente e non potrà che sentirsi al settimo cielo quando sarà al suo fianco. Per i due pare esserci all'orizzonte un futuro roseo e sembra che niente e nessuno possa distruggere il loro sogno d'amore.

La notte d'amore che si concedono Züleyha e Demir

Sarà amore tra Demir e Züleyha durante le prossime puntate di Terra Amara.

I due trascorreranno insieme una sorta di luna di miele, dove accadranno tante cose. In primis Demir chiederà a Züleyha di sposarlo. È vero che loro sono già sposati, ma lui la prima volta non le aveva fatto la proposta e di conseguenza non le ha potuto nemmeno regalarle un anello. Sarà così che ora la omaggerà con un solitario.

Poi si ritireranno in albergo e trascorreranno la loro prima notte d'amore insieme. Demir non potrà che essere felice: "Mi sembra di vivere un sogno, vi prego non svegliatemi".

Le confidenze notturne di Demir e Züleyha

La loro notte insieme proseguirà a sarà piena di confidenze. Demir preparerà anche da mangiare a Züleyha e lei ironicamente gli dirà: "Chi l'avrebbe mai detto che il figlio del grande Adnan Yaman mi avrebbe mai preparato della frutta".

Demir, con sguardo ammiccante, le risponderà: "Non c'è niente che Demir Yaman non possa fare per sua moglie".

I due avranno modo di parlare del loro passato: Züleyha ricorderà di quando stava a Istanbul ed economicamente non se la passava bene. Forse Demir non può capirla, visto che è sempre cresciuto in un ambiente borghese, invece la stupirà.

La dichiarazione di Demir: 'Vedo l'amore nei tuoi occhi e questo mi basta'

"Quando vivevo a Berlino e studiavo all'università, ho preso dei voti bassi in alcune materie. Lo dissi a mio padre, che mi punì e non mi diede soldi per due mesi, ma me la son cavata lo stesso", racconterà Demir, ma Züleyha ironicamente lo prenderà in giro, e chiaro che tra i due ci sarà un'alchimia inaspettata.

Trascorreranno una notte da sogno, ma arriverà mattina e Züleyha inizierà a sentire la mancanza dei suoi figli. I due chiameranno quindi Sevda per sapere come stanno, ma i due continueranno a godersi la loro luna di miele.

Vorrebbero anche prolungarla, magari andando a Venezia, ma Züleyha non se la sentirà. "Finché sono insieme a te, non mi importa dove siamo", dirà una Züleyha innamorata. "Amarti è il mio più grande peccato, vedo l'amore nei tuoi occhi e questo mi basta", risponderà un altrettanto innamorato Demir.