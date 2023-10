E' di quest'oggi una segnalazione riportata dagli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza stando alla quale Samira Lui, attualmente nella casa del Grande Fratello in qualità di concorrente, dovrebbe prendere parte ad un evento previsto per domenica 29 ottobre.

La Lui si trova ancora in casa ed è attualmente al televoto, secondo il duo Marzano-Venza potrebbe dunque essere stata spoilerata la sua eliminazione.

La segnalazione

Tramite i loro account Instagram, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno condiviso una segnalazione riguardante Samira Lui.

Scendendo nel dettaglio, domenica 29 ottobre la showgirl dovrebbe prendere parte ad un evento in cui dovrebbe sfilare con un vestito da sposa in dosso. La locandina non è passata inosservata dato che la Lui attualmente si trova 'reclusa' nella casa di Cinecittà.

Successivamente la notizia è stata ripresa anche Alessandro Rosica ed anche lui ha logicamente palesato una serie di dubbi sulla cosa.

Le ipotesi

Al momento non è dato sapere perché sia stata pubblicizzata la presenza di Samira Lui ad un evento in programma il prossimo 29 ottobre.

Tra le ipotesi formulate potrebbe esserci un accordo preso in precedenza con gli organizzatori e condizionato all'effettiva eliminazione della Lui dalla casa: se la concorrente non verrà dunque eliminata la sua ospitata verrà cancellata.

Un'altra delle ipotesi in piedi racconta di una possibile sponsorizzazione di marchi vicini alla Lui alla sfilata evento mentre l'ultima, quella che ha preso fin qui meno piede, parla di uno spoiler involontario sull'eliminazione della concorrente come risaputo al momento al televoto eliminatorio.

Il percorso di Lui

All'interno della casa di Cinecittà Samira Lui ha stretto un bellissimo legame con Anita Olivieri.

Nel corso della scorsa puntata è invece stata protagonista di un battibecco con Beatrice Luzzi riguardo alla frequentazione dell'attrice con Giuseppe Garibaldi, al termine invece è stata proprio l'attrice a nominare la Lui venendo per tanto raggiunta da una richiesta di spiegazioni.

La Lui ha in particolare riferito di non aver mai mostrato dell'astio verso la Luzzi sentendosi però rispondere, come replica, che di solito è lei a ricevere le nomination di tutto il gruppo: come a dire, io so come ci si sente e se per una volta tocca a te non è un dramma. Riuscirà Samira Lui a salvarsi dall'eliminazione? Stasera si conoscerà la risposta al quesito.