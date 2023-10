La soap opera turca Terra Amara continua a sorprendere e negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Zuleyha Altun farà preoccupare i suoi cari nell’istante in cui sparirà dalla tenuta Yaman per diversi giorni. Non appena verrà messa in salvo e si riprenderà, si ricorderà che è stato Fikret Fekeli ad abbandonarla nella foresta.

Zuleyha dichiara il suo amore a Demir

Nelle nuove puntate Zuleyha seguirà Fikret con la sua macchina dopo averlo visto rubare un quadro nell’azienda Yaman. Il nipote di Fekeli la affronterà non appena si accorgerà di essere pedinato e la lascerà nel bosco da sola.

Altun rimarrà intrappolata in una trappola per animali, perderà conoscenza e quando si risveglierà la sua unica speranza sarà quella di essere salvata da qualcuno. Nessuno avrà sue notizie e Sevda chiederà aiuto ad Ali Rahmet Fekeli.

Nel contempo Demir, dopo aver trascorso un weekend con l’amante Umit, farà ritorno a Çukurova e apprenderà che Sevda ha tentato di metterlo al corrente della scomparsa della moglie: "Ho cercato di localizzarti, ma non sapevo dove fossi". Sarà il ricco imprenditore a trovare Zuleyha e dopo averla portata in ospedale apprenderà dai medici che ha rischiato di morire disidratata. Yaman rimarrà al fianco della moglie e le dirà: “Non puoi lasciarmi. Non posso vivere senza di te e ho capito che non posso amare nessun altra oltre a te".

La mattina dopo Zuleyha dichiarerà a Demir il suo amore: “Ho provato a negare a me stessa quello che provavo, ma non ce la faccio più. Oltre ai nostri figli, tu eri l'unica persona a cui ho pensato mentre stavo per morire. Ti amo". La dottoressa Umit, gelosa, assisterà a un bacio tra Demir e Altun.

Mujgan chiude la relazione con Fikret, Umit non vuole rinunciare a Yaman

Mujgan metterà fine alla sua storia d’amore con Fikret, per averle nascosto che una sua ex fidanzata ha tentato di uccidersi a causa sua: “Non voglio nella mia vita persone capaci di ingannarmi in questo modo".

Umit vuoterà il sacco con Sermin, rivelandole che Demir si trovava con lei ad Ankara quando Zuleyha ha rischiato la vita: la dottoressa però si limiterà a rivelare soltanto di essere stata accompagnata in aeroporto dal ricco imprenditore.

Altun recupererà la memoria. Si confiderà con Sevda e punterà il dito contro Fikret su ciò che le è accaduto nella foresta: “È lui il responsabile”. A questo punto Zuleyha dovrà decidere se dire la verità o meno al marito sul coinvolgimento del suo fratellastro con il suo incidente, mentre Umit non sarà disposta a rinunciare a Demir.