L'appuntamento con Terra amara continua su Canale 5 e le anticipazioni di giovedì 26 ottobre annunciano nuovi colpi di scena.

Per Demir ci saranno momenti molto imbarazzanti quando Umit si presenterà a cena a villa Yaman dopo l'invito di Zuleyha. Sevda non potrà fare a meno di notare che tra la dottoressa e Demir c'è qualcosa e andrà subito a casa di Umit per metterla in guardia.

Fikret, invece, inizierà la sua missione per sabotare l'azienda Yaman, ma Fekeli lo sorprenderà con le mani nel sacco.

Zuleyha a cena con Umit

Le anticipazioni di Terra Amara di giovedì 26 ottobre raccontano che per Umit arriverà il momento di presentarsi a cena a casa Yaman.

Dopo l'invito di Zuleyha, la dottoressa non si farà scrupoli e si presenterà con un regalo per la padrona di casa. Zuleyha accoglierà con affetto Umit, ignara del fatto che che la donna abbia messo gli occhi su Demir, e la presenterà alla nonnina e ad Adnan. Quando Yaman rientrerà e scoprirà chi è l'ospite misterioso, resterà senza parole.

Demir sarà evidentemente imbarazzato nel trovare la sua amante a cena a casa sua e Umit gli spiegherà subito di essere stata invitata dopo la visita di Sevda in ospedale. La cena si svolgerà in modo piuttosto teso e l'atmosfera non sfuggirà agli occhi attenti di Sevda che percepirà subito il legame tra Umit e Demir.

Demir e Umit si scambieranno sguardi

La puntata di Terra amara di giovedì 26 ottobre vedrà al centro dei riflettori la cena imbarazzante che si terrà a casa Yaman con Umit come ospite d'onore.

A Sevda sarà subito chiara l'esistenza di una relazione extraconiugale tra Demir e la dottoressa e sarà indignata nel notare i loro sguardi a tavola. Inoltre, Umit proporrà a Zuleyha di diventare amiche e questo atteggiamento farà andare su tutte le furie Sevda che deciderà di agire al più presto.

Dopo la cena, la donna andrà subito a cercare Umit a casa sua e sarà molto chiara con lei: "Termina la tua relazione con Demir o le cose finiranno molto male", minaccerà.

Umit farà finta di non capire di cosa stia parlando Sevda, ma non riuscirà a essere credibile. L'avvertimento di Sevda basterà per mettere fine alla storia che sta nascendo tra Demir e Umit? La dottoressa e Fikret hanno già dimostrato di avere un obiettivo molto chiaro.

Fikret darà inizio al sabotaggio al caseificio ma Fekeli lo seguirà

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di giovedì 26 ottobre ci sarà ampio spazio anche per Fikret. L'uomo uscirà di nascosto per andare al caseificio degli Yaman e sabotarlo.

Il nipote di Ali Rahmet aprirà tutti i rubinetti della fabbrica per mandare in rovina la produzione del latte, ma qualcosa non andrà come previsto. Fekeli, infatti, seguirà suo nipote ed esigerà da lui delle spiegazioni.