Nelle future puntate di Terra Amara quando la dottoressa Umit scoprirà che le intenzioni del suo complice Fikret sono quelle di fuggire con Mujgan, quindi avrà una discussione molto accesa con lui che si concluderà con una sua caduta dalle scale. Le condizioni della dottoressa appariranno critiche e a farne le spese sarà Demir, visto che la domestica di Umit riferirà alla polizia che Yaman è stata l'ultima persona a fra visita alla sua padrona, pertanto l'imprenditore verrà arrestato per tentato omicidio.

Lite furiosa tra Umit e Fikret

Fekeli, stanco dei complotti del nipote Fikret, gli ordinerà di lasciare il paese.

Il giovane, invece, organizzerà un nuovo piano con Umit e contatterà Zuleyha per chiederle un incontro. Quello che Altun non saprà è che la dottoressa sarà nascosta pronta a fotografarla in compagnia del fratellastro del marito. L'intenzione dei due complici sarà quella di mandare poi le foto a Demir per farlo litigare con la moglie.

A mettere i bastoni tra le ruote ai due sarà Fekeli. Infatti l'uomo, già informato da Sevda che in realtà Umit è Ayla, la figlia che lei fu costretta a lasciare da neonata, bloccherà la dottoressa e le chiederà di allontanarsi definitivamente da Demir. Successivamente, per evitare nuovi colpi di testa da parte di Fikret, Fekeli deciderà di diseredare il nipote, in modo che sia costretto a lasciare Adana.

Messo alle strette il giovane deciderà di partire, non prima di aver chiesto a Mujgan di fuggire con lui, portando con sé il piccolo Kerem Alì.

L'arresto di Demir

Mujgan, seppure con qualche titubanza, accetterà la proposta di Fikret e terrà nascosto a Fekeli il suo piano di fuga. La donna però deciderà di confidarsi con Umit.

Quest'ultima andrà su tutte le furie quando scoprirà che il suo complice ha intenzione di lasciarla sola, per cui tra i due scoppierà una grossa lite che si concluderà con la caduta dalle scale di Umit. Fikret la abbandonerà e cercherà di lasciare il più presto possibile la città con Mujgan.

Nel frattempo, la situazione di Umit apparirà delicata visto che la donna entrerà in coma.

A subire le conseguenze della situazione sarà Demir. Quest'ultimo, infatti, poco prima aveva fatto visita alla dottoressa, raccontando di aver scoperto la sua precedente relazione con il fratellastro attraverso Fekeli. Così la domestica di Umit, interrogata dalla polizia, riferirà che Yaman è stato l'ultimo a far visita alla sua padrona. Per Demir scatteranno le manette per tentato omicidio davanti agli occhi increduli di Zuleyha che non ne comprenderà il motivo. L'arresto infatti si verificherà prima che Demir abbia la possibilità di confessare alla moglie il tradimento.