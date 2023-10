Le anticipazioni dei nuovi episodi di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 raccontano che Fikret sarà pronto a spedire a Zuleyha le foto che testimoniano il fatto che Demir e Umit sono amanti. Il suo obiettivo, da quando è arrivato a Cukurova, è quello di rendere impossibile la vita alla famiglia Yaman, per vendicare l'onore di sua madre. Demir sarà la prima vittima della sua sete di vendetta.

Terra amara le trame delle prossime puntate su Canale 5: Demir in trappola

Cosa succede nei nuovi episodi di Terra amara? Le anticipazioni delle prossime puntate che verranno trasmesse su Canale 5 raccontano che Fikret sarà determinato a rendere la vita di Demir infelice e a distruggerlo sia economicamente che nei suoi affetti.

Come mai tutto questo rancore? Fikret è nato dalla relazione extraconiugale tra Adnan Yaman e sua madre. Dunque, è il fratellastro di Demir. Adnan non solo non lo ha mai riconosciuto come figlio, ma lo fece finire in mezzo alla strada insieme alla madre, offuscando per sempre il suo nome.

Dopo tanti anni Fikret ha deciso di vendicarsi e si è avvalso della complicità di Umit, con la quale ha intavolato un piano perfetto per far cadere Demir in trappola.

Umit vuole togliersi la vita e Demir corre da lei

Gli spoiler di Terra amara raccontano che Umir riuscirà a far cadere Demir tra le sue braccia e i due diventeranno amanti. Durante una loro vacanza romantica Zuleyha sparirà nel nulla mentre il marito sarà piacevolmente in compagnia della sua amante.

Lo spavento sarà tale da far capire a Demir di troncare la sua relazione con Umit. Dopo l'incidente nella foresta Demir confesserà a Sevda di aver tradito Zuleyha e le farà promettere di non dire nulla, giurando di allontanarsi per sempre dall'amante.

Umit però non si perderà d'animo e sarà determinata a tutti i costi a riavere Demir.

E così lo costringerà a correre a casa sua, dopo avergli detto che sta per togliersi la vita.

Zuleyha scopre il tradimento di Demir?

Il piano di Umit sarà volto a far sì che Demir si precipiti a casa sua, così che Fikret possa fotografarli insieme. Tutto andrà come previsto e Fikret riuscirà a scattare le foto che incastrano Yaman.

Fikret vorrà che Zuleyha veda con i suoi occhi che Demir le tradisce con Umit, poco importa che la loro breve relazione sia terminata.

Nel frattempo, nell'apparente tranquillità della villa, Zuleyha dirà a Demir di aver paura che gli succeda qualcosa di brutto lasciandosi andare alle lacrime. I suoi dubbi verranno purtroppo confermati molto presto e nel peggiore dei modi.

Stando infatti alle nuove anticipazioni di Terra amara Fikret metterà gli scatti compromettenti di Demir e Umit in una busta, pronto a inviarli all'ignara Zuleyha.