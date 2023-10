Le anticipazioni sul finale di Terra Amara, in onda nel corso del 2024 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gulten, la quale si ritroverà protagonista di un incidente che avrà delle conseguenze letali. La donna, infatti, morirà in un letto d'ospedale pochi giorni dopo aver scoperto di essere in dolce attesa del suo primo figlio, frutto della sua storia d'amore con Cetin.

Gulten scopre di essere in dolce attesa: anticipazioni Terra amara

I colpi di scena saranno all'ordine del giorno nelle trame conclusive di Terra amara e, al centro dell'attenzione, torneranno pure le vicende di Gulten.

Dopo aver coronato il suo sogno d'amore assieme a Cetin, la donna si appresterà a vivere uno dei momenti più belli e sereni della sua vita. Finalmente la felicità sembrerà bussare alla sua porta. La donna, infatti, in seguito a dei lievi malesseri, deciderà di farsi controllare e visitare da uno specialista e verrà a sapere di essere incinta.

Gulten vittima di un incidente

Una notizia che allieterà il cuore della donna, la quale si dirà pronta a mettere al corrente anche il suo amato e insieme si prepareranno ad affrontare l'arrivo del loro primo bebè.

Tutto sembrerà procedere per il verso giusto, fino a quando non ci sarà un evento drammatico che spezzerà per sempre il sogno della coppia. Infatti Gulten si ritroverà coinvolta in una grave incidente stradale assieme alla sua amica Saniye.

Le loro condizioni di salute verranno considerate critiche e drammatiche fin dal primo momento, al punto che Saniye morirà durante la corsa in ospedale.

La morte di Gulten e del suo bambino: Gaffur in lacrime

Per la compagna di Gaffur non ci sarà nulla da fare, mentre Gulten lotterà fino alla fine assieme al suo bambino per cercare di salvarsi.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la donna verrà trasportata con estrema urgenza in ospedale, dove i medici proveranno a fare di tutto per salvarle la vita.

Ma tutti i tentativi messi in atto per salvare la donna non basteranno: Gulten morirà nel letto di ospedale e i medici non riusciranno a tenere in vita neppure il suo bambino: mamma e figlio moriranno, lasciando da solo Cetin che si mostrerà affranto e disperato per aver perso il grande amore della sua vita.

Cetin, però, non sarà l'unico a versare lacrime amare, dato che anche Gaffur si ritroverà a dover dire addio per sempre alla sua amata Saniye.