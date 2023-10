Nella quarta stagione di Terra Amara arriverà Hakan e si renderà protagonista di diverse vicende a sfondo noir, come la morte di Ümit. Lei verrà uccisa da Züleyha ma Hakan, per non farla incriminare, farà credere a tutti che la ragazza sia morta in un incidente stradale. Sarà una mossa vincente?

Hakan inizia a spiare ogni movimento di Züleyha

Hakan arriverà a Çukurova per diversi motivi. In primis per vendicare la morte del fratello Erkan, ucciso in un incidente stradale da Fekeli, ma quando capirà che quest'ultimo è una brava persona e che l'ha ucciso accidentalmente si tirerà indietro.

Così sposterà il suo obiettivo verso Züleyha.

Lui in realtà vorrebbe vendicarsi di Demir, ma il ragazzo è scomparso durante l'assalto a Villa Yaman e crederà che solo Züleyha possa condurlo da lui, così inizierà a tenerla d'occhio, ma proprio per questo motivo sarà testimone di un fatto eclatante.

Züleyha uccide accidentalmente Ümit

Hakan assisterà al brutto litigio tra Züleyha e Ümit, che porterà alla morte di quest'ultima. Perché Züleyha la minaccerà con una pistola e partirà accidentalmente un colpo che la ferirà mortalmente. La giovane andrà nel panico e scapperà per chiedere aiuto e sarà proprio in quel momento che interverrà Hakan.

Ha bisogno di Züleyha, per questo non vuole che venga incriminata.

Così prenderà il corpo di Ümit, lo metterà nella macchina e se ne andrà via. Quando Züleyha tornerà con i rinforzi non troverà il corpo di Ümit e penserà che la ragazza si sia ripresa e se ne sia andata via.

Hakan e la morte di Ümit: la fa morire a causa di un incidente

Hakan si ritroverà con il corpo di Ümit e dovrà pensare a un modo per far passare la sua morte come accidentale.

Così deciderà di inscenare un decesso per incidente stradale. Farà passare una settimana, prenderà la macchina di Ümit con all'interno il corpo e lo farà cadere da un dirupo, così nessuno darà problemi.

Züleyha così non finirà in carcere, ma non è detto che Hakan sia il suo angelo custode. Lui penserà a diverse eventualità, come un possibile ritorno a casa di Demir o qualcun altro che possa causargli dei problemi.

Così dal giorno dell'omicidio, oltre al corpo di Ümit, custodisce anche l'arma che Züleyha ha usato per ucciderla.

Se dovessero sorgere dei problemi, userà la pistola in suo possesso per rivelare a tutti che dentro il corpo di Ümit è presente un proiettile della pistola di Züleyha. Una mossa molto astuta che potrebbe costare caro alla giovane. Züleyha, però, dovrà aver timore anche di un'altra persona: il padre di Ümit. L'uomo giungerà in città per far luce sulla morte della figlia e potrebbe anche chiedere la riesumazione del corpo.