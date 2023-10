In Terra Amara Züleyha si macchierà di due delitti: non solo ucciderà un ladro, ma anche Ümit. Sarà in quell'occasione che scoprirà che la dottoressa ha finto di essere incinta di Demir. A ogni modo Züleyha non finirà in carcere grazie a Hakan, che con un piano ben strutturato farà credere a tutti che Ümit sia morta in un incidente stradale.

L'ossessione di Ümit per Demir

In Terra amara ci sono poche certezze, e una di queste riguarda Ümit e la sua voglia di far impazzire Züleyha. Quando Demir sparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman, Ümit crederà che Züleyha sappia dove sia finito e che non glielo voglia dire.

Penserà che sia tutta una messa in scena per permettere alla coppia di fuggire insieme, per questo andrà dalla polizia e accuserà Demir di aver ucciso la madre Sevda.

Per lei l'assalto a Villa Yaman è solo un piano messo su da Demir per poter fuggire, ma in realtà nulla di ciò che pensa sarà vero.

Ümit fa rapire Adnan

Ümit nutre una vera ossessiona per Demir, ma a un certo punto Züleyha non la sopporterà più. Anche perché Ümit si insedierà a Villa Yaman facendo credere che aspetta un figlio da Demir, ma la padrona di casa non vorrà più vederla, così la caccerà. Züleyha sta già attraversando un brutto momento con la storia della scomparsa di Demir e Ümit non fa altro che infierire, la situazione sta diventando insopportabile.

Ümit si arrenderà? Assolutamente no, così progetterà l'ennesimo piano. Pagherà un operaio della tenuta per rapire il piccolo Adnan, così Züleyha si ritroverà ad affrontare l'ennesima pazzia della sua nemica.

Züleyha scopre che Ümit ha finto di essere incinta

Ümit non avrà nessuna intenzione di fare del male al piccolo, vorrà usarlo solo per negoziare con Züleyha.

Le darà appuntamento in un posto isolato dove avranno un confronto e ovviamente Ümit l'accuserà di sapere dove si trovi Demir.

Züleyha per l'ennesima volta le dirà che non lo sa, ma sarà stufa dei giochi di Ümit, così le punterà una pistola addosso per obbligarle a dirle dove si trova il bambino. Tra le due donne ci sarà una colluttazione e dalla pistola di Züleyha partirà un colpo che ferirà Ümit mortalmente.

Züleyha, però, non si renderà conto di averla uccisa e in più scoprirà che la donna non aspettava nessun figlio da Demir, visto che sotto la camicia indossa una sorta di cuscino per simulare il pancione.

Il piano di Hakan

Züleyha correrà per chiedere aiuto, ma quando tornerà su luogo della sparatoria non troverà il corpo di Ümit. Penserà che la ragazza, nonostante la grave ferita, se ne sia andata, invece non sarà così. Hakan ha assistito alla scena e ha recuperato il corpo senza vita della giovane. Per far evitare il carcere a Züleyha prenderà il cadavere, lo metterà dentro la macchina di Ümit e farà precipitare il tutto da un burrone.

Tutti così crederanno che la ragazza sia morta in un incidente, compresa Züleyha, che non ne uscirà completamente indenne dalla vicenda. Durante le prossime puntate, arriverà a Çukurova il padre di Ümit, pronto a far luce sulla morte della figlia, al punto che chiederà la riesumazione del corpo.