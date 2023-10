Accadranno diverse novità nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Demir Yaman e Fekeli metteranno in azione un piano per far uscire Fikret allo scoperto.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Fekeli hanno un litigio furioso

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret approfitterà del quarto compleanno del piccolo Adnan per introdursi nelle scuderie di villa Yaman per darla alle fiamme. In questo modo continuerà a dare vita alla vendetta ai danni del fratellastro Demir.

Quest'ultimo verrà avvisato da Gaffur dell'accaduto e non esiterà a puntare il dito immediatamente contro Fikret, spargendo la voce per tutta Cukurova.

Il mattino dopo Demir incontrerà Fekeli, che se la prenderà con lui per aver provocato la nuova rappresaglia di suo nipote, visto che ha fatto affiggere alcuni manifesti in cui la madre Safiye manifestava tutto il suo amore per Adnan. Per questo motivo Demir e Fekeli inizieranno a litigare furiosamente, tanto che quest'ultimo accuserà il ricco imprenditore di essere un codardo per come si è comportato davanti alcuni testimoni.

Il figlio di Hunkar non esita a sparare contro Fekeli

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir pretenderà che Fekeli si scusi per le parole usate nei suoi riguardi, cosa che invece lui non vorrà fare.

Demir seguirà Fekeli fino alla fabbrica di cotone pretendendo le sue scuse per averlo definito un codardo. L'uomo, però, continuerà a provocarlo invitandolo a ucciderlo, in quanto non ha nessuna intenzione di ritirare le offese appena pronunciate. Demir fuori controllo non esiterà a premere il grilletto colpendo in pieno petto Fekeli.

Una scena drammatica che verrà notata da molti operai, mentre Demir fuggirà, tanto da far perdere le tracce per molte ore.

Il piano di Demir e Fekeli per far uscire Fikret allo scoperto

I telespettatori di Terra amara scopriranno che in realtà la lite tra Demir e Fekeli è stata solo di una messa in scena. In realtà i due uomini avevano finto di litigare per far uscire allo scoperto Fikret.

Per rendere credibile la scena, Fekeli si è posizionato due sacche di vernice rossa sotto la camicia per fingere una copiosa emorragia. Un piano che avrà esito positivo visto che Fikret correrà a casa di Fekeli, quando avvisato da Umit scoprirà quanto successo. Sarà in questo frangente che il ragazzo scoprirà di essere caduto in una trappola.