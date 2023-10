Terra amara continua l'appuntamento su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 10 ottobre annunciano che i sentimenti saranno al centro di tutto.

Fikret si renderà conto di essersi innamorato di Mujgan e non farà altro che pensare al loro bacio, ma anche Zuleyha dovrà fare i conti con quello che prova. La donna, infatti, inizierà ad essere gelosa vedendo Demir trascorrere la notte fuori casa e capirà che si sta innamorando di lui. Demir si lascerà andare alla passione con Umit, ma quando rientrerà a casa racconterà una bugia a Sevda e a sua moglie per giustificare la sua assenza.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha non chiuderà occhio pensando a Demir

Le anticipazioni di Terra Amara di martedì 10 ottobre raccontano che per i protagonisti arriverà il momento di guardarsi dentro e capire quello che provano. Dopo aver ricevuto una telefonata, Demir uscirà di casa senza dare a sua moglie nessuna spiegazione, ma con la promessa che sarebbe tornato presto. Zuleyha, consapevole di non poter pretendere fedeltà da suo marito, confiderà a Sevda il suo presentimento. La donna sarà certa che Demir incontra un'altra donna e la ex cantante inviterà Zuleyha a non mollare e combattere per suo marito che da sempre è innamorato di lei. Zuleyha trascorrerà tutta la notte sveglia a pensare a dove potesse essere suo marito e si accorgerà che si sta innamorando di lui.

Anticipazioni puntata di martedì 10 ottobre: Sevda incoraggerà Zuleyha a non arrendersi

La puntata di Terra amara in onda martedì 10 ottobre vedrà al centro delle scene Zuleyha che avrà seriamente paura di perdere Demir. Dopo averlo rifiutato, la donna avrà il forte sospetto che suo marito si veda con un'altra donna e la cosa la farà soffrire.

Demir rientrerà in casa dopo aver passato la notte fuori e mentirà a Sevda e Zuleyha. Yaman racconterà di essere stato a cena con degli amici ed essere rimasto in albergo dopo aver bevuto troppo. Zuleyha lo inviterà a colazione, ma Sevda non crederà minimamente alla versione di Demir che le prometterà che non passerà più la notte fuori casa.

Demir in realtà non è stato a cena, ma ha trascorso una notte di passione con Umit che lo ha attirato in casa sua con lo scopo di sedurlo secondo i piani concordati con Fikret.

Fikret scoprirà di essersi innamorato di Mujgan e si sentirà in colpa verso Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Fikret si renderà conto di essersi innamorato di Mujgan. L'uomo non farà altro che ripensare al bacio che c'è stato tra loro e si confiderà con un amico. Il nipote di Fekeli racconterà che la sua avventura con Umit non ha nulla a che vedere con il forte sentimento che prova per Mujgan, ammettendo di essere innamorato di lei. Fikret parlerà anche dei suoi sensi di colpa nei confronti di Demir, ma l'amico lo consolerà ricordandogli che Yilmaz non amava affatto sua moglie e non c'è niente di male in quello che prova.