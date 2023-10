Nella soap opera turca Terra Amara prossimamente Umit Kahraman darà del filo da torcere all’ex amante Demir Yaman. La donna obbligherà infatti l'imprenditore a farsi carico della creatura che lei porterà in grembo: “Sono tornata. Il mio caro figlio deve crescere con suo padre". Ad ascoltare le parole della dottoressa sarà anche Zuleyha, la moglie dell' uomo.

Trame turche, Terra amara: Sevda uccisa dalla figlia Umit, Demir desta dei sospetti a Zuleyha

Sevda (Nazan Kesal) morirà per mano della figlia Umit (Hande Soral) dopo averla ritrovata. Tutto avrà inizio quando Demir (Murat Ünalmış) offrirà del denaro alla matrigna e alla sua ex amante Umit invitandole ad abbandonare Cukurova.

Quest'ultima minaccerà di uccidere Yaman puntandogli contro una pistola, ma finirà per ferire per errore la madre Sevda, la quale in quel momento farà da scudo con il suo corpo al figliastro. La cantante prima di morire chiederà a Demir di non farla pagare a Umit e lui rispetterà la promessa aiutando la sua ex amante.

Dopo aver nascosto il cadavere della matrigna nel bagagliaio della sua automobile, l'imprenditore desterà dei sospetti alla moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek), la quale noterà la presenza di macchie di sangue al suo ritorno alla tenuta. A questo punto l’uomo seppellirà il corpo senza vita di Sevda e le darà il suo ultimo saluto.

Umit minaccia di denunciare l’ex amante, Yaman chiede aiuto a Betul

Ben presto le autorità si presenteranno alla sua tenuta e Demir farà credere che Sevda si sia trasferita a Istanbul. Successivamente Fikret (Furkan Palali) assicurerà al fratellastro Yaman di non poter essere il padre della creatura che aspetta la sua ex Umit, poiché la loro relazione sentimentale è finita in Germania.

Senza alcun preavviso, poi, la dottoressa Umit arriverà alla villa e costringerà Yaman ad accettare il bambino nella sua vita. La donna minaccerà il suo ex amante, dicendogli di essere disposta a denunciarlo come assassino di sua madre Sevda con una lettera che ha scritto appositamente per farlo finire in carcere, poi aggiungerà: “Finché non nascerà il mio bambino vivrò in questa casa”.

Zuleyha non la prenderà bene alla notizia della gravidanza e in un primo momento sarà intenzionata a rinunciare al marito, ma lui riuscirà a farle cambiare subito idea. In preda alla disperazione Demir accetterà di crescere il figlio della dottoressa, dopodiché chiederà aiuto a Betul (İlayda Çevik): "Umit è determinata a farmi del male. So che posso fidarmi di te".