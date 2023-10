L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nella settimana che va dal 9 al 13 ottobre con le nuove puntate in prima visione assoluta.

Le anticipazioni rivelano che ci sarà ampio spazio in primis per le vicende di Gemma, dato che la dama torinese si ritroverà al centro dell'attenzione e delle dinamiche dopo che Maurizio prenderà una decisione inattesa.

Barbara, invece, finirà per sbottare contro i suoi pretendenti, ammettendo di essere delusa dal loro atteggiamento nei suoi confronti.

Gemma delusa da Maurizio: anticipazioni Uomini e donne al 13 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne fino al 13 ottobre, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al percorso di Gemma, dato che la dama torinese si ritroverà a fare i conti con la richiesta del tutto inaspettata da parte di Maurizio.

Tra i due, infatti sembrava che stesse nascendo un buon feeling e che tutto procedesse nel migliore dei modi ma, in realtà, Maurizio ha avanzato una proposta alla produzione del talk show: conoscere nuove dame e quindi non concentrarsi solo su Gemma.

Un colpo di scena spiazzante per la dama torinese che, al contrario, aveva scelto di non far arrivare nuovi pretendenti, bensì di concentrarsi solo su Maurizio e quindi portare avanti questa conoscenza.

Ebbene, le anticipazioni del talk show di Canale 5 rivelano che alla fine Maurizio ha avuto modo di conoscere una nuova dama.

Barbara sbotta con i suoi pretendenti: anticipazioni Uomini e donne 9-13 ottobre

Si chiama Elena e insieme si sono visti fuori dallo studio per un incontro dove, tuttavia, non è scattato nessun bacio e non c'è stato nessun tipo di approccio fisico.

Spazio anche alle vicende di Barbara che, in queste nuove puntate di Uomini e donne in programma fino al 13 ottobre in tv, chiederà ai suoi pretendenti di "darsi una mossa".

La dama sarà particolarmente esplicita nel momento in cui chiederà ad Alessio e a Gianluca di essere maggiormente intraprendenti nei suoi confronti, dato che desidera essere corteggiata e non vuole fare il primo passo.

Maria De Filippi leader della fascia pomeridiana con Uomini e donne

Le puntate di Uomini e donne trasmesse su Canale 5 sono state seguite da una media di oltre 2,5 milioni di spettatori fissi a settimana, pari ad uno share che oscilla tra il 24 e il 27%.

Numeri che hanno permesso a Maria De Filippi di consolidare la sua leadership tra i programmi del pomeriggio, dove domina la scena anche grazie alle puntate domenicali di Amici 23 e al daytime del talent show in onda proprio dopo il talk show dei sentimenti.