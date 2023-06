In Terra Amara anche Züleyha si rivelerà un'assassina. La ragazza farà fuori Ümit, ma grazie all'intervento di Hakan crederà tutt'altro. L'uomo architetterà un piano, così Züleyha penserà che Ümit in realtà sia morta in un incidente. Hakan non farà questo semplicemente per salvare la giovane dal carcere, c'è da scommettere che dietro nasconda intenzioni bellicose.

Ümit accuserà Demir di aver ucciso Sevda

Demir scomparirà nel nulla dopo l'assalto a Villa Yaman, lasciando nella disperazione Züleyha, che oltre a dover affrontare la sparizione del marito dovrà far fronte alla mina vagante che porta il nome di Ümit.

La donna non crederà che il giovane sia semplicemente sparito: per lei Demir e Züleyha hanno organizzato un piano per permettergli di scappare via.

Tutto questo perché Ümit ha denunciato Demir per aver ucciso Sevda, specificando successivamente alla polizia che secondo lei l'uomo ha organizzato la sua fuga pianificando l'assalto. In realtà Sevda è stata uccisa da Ümit.

Il faccia a faccia tra Züleyha e Ümit

Ūmit non si fermerà davanti a nulla: affronterà Züleyha e le chiederà di svelare la verità su dove si trovi Demir. Stanca dei continui soprusi, Züleyha la caccerà dalla villa, ma Ümit non si arrenderà. Pagherà Cumali, un dipendente di Villa Yaman, per rapire il piccolo Adnan.

Züleyha sarà fuori di sé, ma Ümit non avrà intenzione di fare del male al bambino, lo userà solo per negoziare.

Per questo darà un appuntamento alla madre del piccolo.

Züleyha ucciderà Ümit

Ümit accuserà nuovamente Züleyha di sapere dove si trovi Demir, ma la donna sarà stanca di dirle che non lo sa. In più Ümit non le dirà che fine ha fatto suo figlio, così Züleyha le punterà contro una pistola. La minaccia, però, non intimidirà Ümit, che proverà ad andare fino in fondo con il suo piano.

Tra le due donne ci sarà una colluttazione e dalla pistola di Züleyha partirà accidentalmente un colpo. Ümit si accascerà a terra. Züleyha non capirà se l'abbia uccisa, così correrà alla villa per chiedere aiuto a Fikret. Tutta questa scena, però, avrà un spettatore.

Hakan nasconderà il delitto commesso da Züleyha

Hakan vorrà in qualche modo salvare Züleyha, così prenderà il corpo di Ümit, lo caricherà nella macchina della giovane e lo porterà via.

Quando Züleyha tornerà con Fikret, non trovando il corpo della ragazza, crederà che si sia salvata e sia scappata via.

Di Ümit non si avrà più nessuno notizia, fino a quando una settimana dopo si verrà a sapere che la giovane è deceduta in un incidente stradale. Sarà questo il piano ordito da Hakan e i suoi uomini per nascondere il delitto commesso da Züleyha. La pace per la donna, però, potrebbe non durare a lungo, perché ben presto a Çukurova arriverà il padre Ümit, pronto a tutto pur di vendicare la morte della figlia.