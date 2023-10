La scuola di Amici ha riaperto da meno di due settimana, ma sono già un bel po' gli allievi che stanno riscontrando difficoltà. Il daytime del 3 ottobre, infatti, ha aggiornato i telespettatori sulle lacrime che Simone ha versato per un compito che la maestra Celentano gli ha assegnato, ma anche sulla strigliata che Anna Pettinelli ha fatto alla "sua" Stella dopo un'esibizione che non ha gradito.

Aggiornamenti sui ragazzi di Amici

Sono tanti gli spunti di discussione che ha offerto il pomeridiano di Amici di martedì 3 ottobre.

Innanzitutto, i fan hanno scoperto che Anna Pettinelli ha scelto Sarah come sfidante di Alice nel 3° speciale di quest'edizione: la docente di canto ha deciso di salvare Mida momentaneamente, mettendo a rischio eliminazione la 18enne che per lei avrebbe una voce troppo infantile.

L'alunna di Lorella Cuccarini ha reagito in modo composto alle critiche, pronta a dimostrare di meritare il banco che ha ottenuto solo una settimana fa e che non vorrebbe perdere per nulla al mondo.

Maria De Filippi ha invitato la ragazza a prendere con leggerezza questa prova, anche perché è giovane e il talent-show non è l'unica occasione per farsi notare nel mondo della musica.

Il verdetto su questa prima sfida dell'anno scolastico, lo sveleranno le anticipazioni della registrazione prevista per giovedì 5 ottobre.

Il talento di Amici in crisi

Tutta la prima parte del daytime odierno di Amici, però, è stata dedicata alla forte reazione che Simone ha avuto al compito che gli ha assegnato la maestra Celentano per la prossima puntata.

Alessandra ha voluto mettere alla prova il ballerino chiedendogli di preparare una coreografia tecnica e difficile, un'esibizione che dovrebbe esaltare tutti i suoi limiti, anche quelli fisici.

Nel sentirsi criticato per l'aspetto, il titolare della scuola non ha trattenuto le lacrime ma ha detto che cercherà di dare il meglio in questa prova anche se è consapevole che non farà mai cambiare idea alla professoressa di danza classica.

Emanuel Lo ha fatto un bellissimo discorso al suo alunno, spiegandogli che va bene così e che non deve diventare più muscoloso solo perché altri lo vedrebbero meglio in quel modo.

"Sei bello", ha detto l'insegnante di hip-hop prima di abbracciare il 18enne che fa parte della sua numerosa squadra.

Le critiche alla titolare di Amici

Anche Stella ha vissuto un momento di difficoltà quando la sua insegnante l'ha convocata in sala per farle sapere che non ha apprezzato la sua esibizione nella seconda puntata di Amici.

Anna Pettinelli, infatti, ha strigliato la sua alunna dicendole: "Tu hai 17 anni ma quando canti sembri una di 50".

Un commento molto forte quello della docente che ha lasciato la ragazza senza parole, tant'è che non ha reagito neppure quando la prof le ha chiesto di scegliersi da sola le cover da proporre nelle gare di canto se quelle che le dà lei non le piacciono.

Rientrata in casetta dopo il confronto con la sua tutor, la 17enne si è chiusa in bagno e non ha voluto parlare con nessuno, segno che il rimprovero che aveva appena ricevuto l'ha toccata nel profondo.