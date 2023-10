Le vicende della soap opera turca Terra Amara sono sempre più movimentate.

Gli spoiler sulle prossime puntate in onda su Canale 5 dicono che Zuleyha Altun temerà il peggio, andando su tutte le furie, nell’istante in cui apprenderà del rapimento della figlia Leyla. La ragazza minaccerà di uccidere la nuova rivale in amore Umit Kahraman, con la convinzione che sia stata lei a portare via la sua bambina dalla tenuta.

Spoiler turchi, Terra amara: Umit ricatta Zuleyha e Demir

Nei nuovi episodi, Zuleyha (Hilal Altinbilek) e Demir (Murat Ünalmış) faranno i conti con la nuova nemica Umit (Hande Soral).

Tutto inizierà quando quest’ultima non accetterà la fine della sua tresca clandestina con il ricco imprenditore. In un primo momento la dottoressa fingerà di aspettare un bambino da Yaman, dopodiché lo obbligherà a farla trasferire nella sua tenuta per non finire in carcere: sarebbe lei a spedircelo dichiarando che ha ucciso lui Sevda (Nazan kesal).

Ad intercedere tra Yaman e Zuleyha ci penserà Betul (İlayda Çevik), la figlia di Sermin (Sibel Tascioglu), ospitando Umit a casa sua. Quest'ultima continuerà a ricattare Altun e Demir costringendoli a firmare un documento utile a far avere a suo figlio il cognome Yaman.

Gulten e Fadik nel panico per la scomparsa di Leyla, Yaman impedisce a Altun di uccidere Umit

Successivamente Gulten (Selin Genç) si accorgerà della sparizione della piccola Leyla dalla sua stanza e sia lei che Fadik (Polen Emre) si faranno prendere dal panico. Zuleyha perderà ovviamente le staffe non appena verrà a conoscenza del fatto che qualcuno ha rapito la sua bambina dopo essersi introdotto nella tenuta.

Altun si convincerà immediatamente del coinvolgimento di Umit nella vicenda e per questa ragione le punterà contro la sua pistola: ad evitare il peggio ci penserà Demir con un provvidenziale intervento. Quando quest’ultimo si domanderà chi abbia portato via sua figlia, il suo fratellastro Fikret (Furkan Palali) darà la colpa ad Hakan (Ibrahim Celikkol), un nuovo nemico degli Yaman.

Zuleyha si adirerà così con il marito e lo inviterà a fare il possibile per ritrovare la loro bambina dicendogli queste parole: “Trova mia figlia. Fa tutto ciò che serve”.

Di lì a poco verrà però identificato il cadavere di Sevda e Demir verrà considerato il colpevole. A questo punto Altun verrà ricattata al telefono: deve seguire certe istruzioni se vuole rivedere la figlia.