Come sarà il futuro dei bimbi di Terra Amara dopo il finale di serie? Sicuramente roseo. La piccola Leyla diventerà non solo moglie e madre, ma anche una donna di successo. Stessa sorte per Adnan, tra i registi più rinomati di tutta la Turchia. Kerem Ali seguirà le orme del padre, mentre Üzüm realizzerà il suo sogno: diventare un medico.

Il futuro della piccola Leyla: ingegnere meccanico come il padre

Gli ultimi minuti del finale di serie di Terra amara viene dedicato a un flashforward, ovvero come proseguiranno le vite dei protagonisti dopo l'ultima puntata.

Verrà fatta luce soprattutto sulla vita dei più giovani di Çukurova: Adnan, Leyla, Kerem Ali e Üzüm.

Partendo proprio dalla piccola Leyla, la bambina diventerà una donna e sarà molto legata alle sue origini, soprattutto al padre Demir, che per motivi anagrafici non ricorda. Deciderà di seguire le sue orme, per questo si trasferirà a Berlino per studiare Ingegneria meccanica.

Il matrimonio con Mustafa e la nascita dell'unico figlio

A Berlino, oltre a prendere la laurea, conoscerà l'amore della sua vita, Mustafa Ağa. I due, dopo gli studi, torneranno a Çukurova e la ragazza avrà un obiettivo ben preciso: far diventare la holding Yaman una della più importanti di tutta la Turchia e ci riuscirà.

Leyla, inoltre, si sposerà con Mustafa e i due avranno un bambino, che lei in onore del padre deciderà di chiamarlo Demir.

La carriera cinematografica di Adnan

Adnan, invece, non vorrà lavorare nell'azienda di famiglia. Il suo sogno, fin da bambino, è sempre stato quello di diventare un regista, per questo si trasferirà a Londra per studiare cinematografia.

Anche lui tornerà in Turchia e inizierà una carriera sfavillante, ma il successo più grande arriverà con la produzione di un film dedicato alla storia di sua madre, che si chiamerà Bir Zamanlar Çukurova (il titolo originale di Terra amara, che significa "C'era una volta Çukurova").

Il film verrà presentato anche al Festival internazionale del cinema di Berlino.

Kerem Ali nell'azienda di famiglia, Üzüm una pediatra di successo

Per Kerem Ali, invece, ci sarà un futuro nell'azienda di famiglia, la Cihan Cotton. Il ragazzo verrà cresciuto da Fikret e la moglie Zeynep, e quando lo zio deciderà di andare in pensione, lascerà tutto nelle sue mani e di Müjgan, la figlia che Fikret avrà da Zeynep.

La ragazza verrà chiamata così in onore della mamma di Kerem Ali.

Üzüm, invece, realizzerà il suo sogno: diventare una pediatra. Anche lei, dopo aver conseguito la laurea in Turchia, prenderà la specializzazione negli Stati Uniti e proprio qui troverà la sua strada. La ragazza sarà a capo del dipartimento di Pediatria del Chicago State Hospital.