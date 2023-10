La puntata di U&D del 12 ottobre è iniziata con la parte finale del confronto tra Gemma e Maurizio Laudicino sul loro rapporto. Gianni Sperti ha stroncato il cavaliere dandogli del "ciarlatano" per aver sfruttato l'immagine di Galgani per alcuni eventi di lavoro. La dama ha perso le staffe sia con Laudicino che con Elena, l'unica ad essersi esposta per difendere l'imprenditore dalle critiche che ha ricevuto dopo l'ennesimo rifiuto al bacio che la 73enne gli chiede da settimane.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Maurizio avrebbe usato Gemma come personaggio per alcuni eventi: è questo quello che è emerso dalle ultime due puntate di U&D che sono andate in onda su Canale 5.

Ad indagare sui comportamenti del cavaliere, sono stati soprattutto gli opinionisti del dating-show, convinti del fatto che lui abbia fatto di tutto per sfruttare l'immagine di Galgani per attirare le persone alle sue serate di lavoro.

Anche se Laudicino ha cercato di giustificare quello che è successo nel weekend (sarebbe stata la dama a raggiungerlo a Pistoia e non lui ad invitarla per partecipare agli eventi che già erano in programma), Gianni Sperti non gli ha creduto e ha tuonato: "Tu sei un ciarlatano e un approfittatore". Il pubblico in studio ha concordato con il pugliese applaudendo le sue parole contro il protagonista del Trono Over.

Lo sfogo della 'regina' di U&D

Anche Tina è intervenuta nella discussione ribadendo che Maurizio starebbe sfruttando Gemma portandola agli eventi legati al suo lavoro per farle fare foto e strette di mano con tutti i presenti.

L'unica a difendere il cavaliere è stata Elena: la dama si è esposta sottolineando che l'uomo non avrebbe fatto nulla di male, soprattutto perché è all'inizio di una conoscenza e non in un fidanzamento di anni.

Galgani ha perso le staffe con la "collega" di parterre, rea di essersi intromessa in una situazione già delicata.

Tra le due è nata una piccola discussione che Maria De Filippi ha cercato di sedare immediatamente chiedendo a Laudicino se volesse incontrare la persona che ha scritto alla redazione di U&D appositamente per lui: il protagonista del Trono Over ha acconsentito e, dopo una breve chiacchierata, ha ballato con la sua nuova pretendente.

Al centro il 'triangolo' Alessio-Barbara-Claudia

La puntata di U&D del 12 ottobre è proseguita con gli aggiornamenti sulle conoscenze che Alessio sta portando avanti da qualche settimana.

Il cavaliere ha chiuso con Barbara in risposta della freddezza che lei gli avrebbe dimostrato nei giorni precedenti: tra i due c'è stata una lite, alla fine della quale De Santi si è alzata ed è tornata al suo posto nel parterre femminile.

Anche la frequentazione con Claudia si è interrotta, ma per un motivo differente: visto che la sera prima la dama si è rifiutata di baciarlo, il protagonista del Trono Over ha deciso di mettere un punto al loro rapporto.

Secondo Alessio, infatti, la pugliese si sarebbe fatta influenzare dagli opinionisti e dai pareri esterni; lei lo ha smentito affermando che non lo ha voluto baciare perché lui continua a tenere un piede in due scarpe, senza mai sbilanciarsi sulla persona che preferisce tra le tante che sta conoscendo.