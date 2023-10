In Terra Amara Sevda morirà davanti a Ümit e Demir, e nulla sarà più come prima, soprattutto per quest'ultimo. Sarà lui a conservare l'ultimo desiderio di Sevda: deve proteggere per sempre sua figlia.

Sevda diventa 'cattiva' per amore della figlia

Sevda verrà a sapere che Ümit è Ayla, la figlia che l'è stata strappata dalle mani quando era molto piccola, e per riconquistare il suo affetto appoggerà qualsiasi suo desiderio, come riconquistare Demir. Ümit infatti, dopo una breve storia clandestina con il giovane, inizierà a provare un sentimento profondo, che ben presto si trasformerà in qualcosa di tossico.

Sevda, però, non vedrà nulla di male in quello che fa la figlia, anzi la sosterrà andando contro Demir, anche perché lei sa che il giovane l'ha messa incinta. Arriverà al punto di metterlo nei guai, provando a estorcergli dai soldi: se non le darà 100.000 lire turche, andrà dritta alla polizia e denuncerà Züleyha per aver ucciso un ladro e occultato il cadavere.

Ümit non sopporta il rancore di Demir

Sarà così che Demir starà al suo gioco: darà a entrambe i soldi, ma non vorrà più vederle a Çukurova. Definirà madre e figlia "delle mendicanti disgustose", cosa che ferirà molto Ümit. A ogni modo le due prenderanno la macchina e se ne andranno via. Probabilmente la destinazione sarà Istanbul e Sevda non potrà che essere felice di iniziare una nuova vita con la figlia.

Ümit, invece, coverà del rancore nei confronti di Demir e le sembrerà di aver ancora un conto in sospeso. In più svelerà alla madre che non è vero che aspetta un bambino: alzerà la camicia e le dirà che la pancia in realtà è solo un pezzo di spugna. Sevda sarà sconvolta, mentre Ümit pronta più che mai ad avere l'ennesima discussione con Demir.

Sa che sta percorrendo dietro di lei la sua stessa strada, così si fermerà pronta per affrontarlo.

Sevda muore a causa di Ümit

Demir, quando vedrà Ümit ferma, non capirà che cos'altro voglia da lui. Ümit gli butterà addosso tutto il rancore e il veleno che si porta dentro, e a un certo punto tirerà fuori una pistola pronta a colpirlo.

Demir crederà che la ragazza non abbia il coraggio di sparargli, così si girerà e se ne andrà via, ma sarà proprio in quel momento che Ümit farà partire un colpo.

Sevda, però, penserà a Demir, al bene che le ha fatto e alla pazzia della figlia, che si è finta incinta pur di rovinargli la vita. Non permetterà che lui possa perdere la vita in questo modo, così si metterà in mezzo e verrà colpita in pieno dal proiettile.

Sevda si accascerà a terra, Demir e Ümit proveranno a salvarla, ma non ci riusciranno. A Sevda non rimarrà che dire le sue ultime parole e le rivolgerà proprio a Demir: "Ti ho amato tanto, proprio come un figlio. Adesso è arrivata la mia ora, ti prego proteggi la mia Ayla". Parole toccanti e che sicuramente Demir non dimenticherà facilmente.