Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale, Sevda morirà davanti agli occhi di Demir. Sarà quest'ultima a sparare un colpo contro l'ex amante, ma Sevda gli farà da scudo. La donna morirà nel giro di pochi minuti, ma avrà modo di dedicare a Demir le sue ultime parole.

L'ossessione di Sevda per la figlia e il figlio che attende

Nelle puntate attualmente in onda su Canale 5, Sevda sta diventando un riferimento importante per Villa Yaman. L'unica che la odia è Saniye, che non sopporterà il fatto che stia prendendo il posto della cara e amata padrona Hünkar.

Le cose, però, non rimarranno per sempre così, soprattutto a causa dell'arrivo in città della dottoressa Ümit. Dopo diverso tempo Sevda scoprirà di essere la madre della ragazza e tutto l'affetto che fino a quel momento ha provato per Demir passerà in secondo piano.

Sevda sa che Züleyha ha commesso un omicidio e occultato il cadavere

Sevda sa che Ümit è innamorata di Demir e farà di tutto per farla stare bene, soprattutto quando scoprirà che aspetta un figlio da lui. In realtà Ümit non è affatto incinta, è solo un piano da lei organizzato per far sì che Demir decida di stare accanto a lei.

Questo bambino diventerà per Sevda una sorta di ossessione: vorrà soltanto il benessere di figlia e nipotino, per questo motivo minaccerà Demir di denunciare Züleyha per omicidio, perché la donna è l'unica a sapere che Züleyha ha ucciso un ladro che ha provato a entrare in villa, seppellendo successivamente il cadavere.

Demir dà dei soldi alle due donne per lasciare la città

Demir sarà sommerso dai problemi che gli stanno causando Ümit e Sevda, così deciderà di liberarsi delle due donne offrendole del denaro. Avranno i soldi solo a una condizione: dovranno andarsene per sempre da Çukurova e soprattutto lo devono lasciare in pace.

Sevda si mostrerà molto entusiasta di iniziare una nuova vita lontano da Çukurova, mentre Ümit sarà fuori di sé.

La morte di Sevda

Demir e Ümit avranno una brutta discussione in mezzo alla strada, che finirà in maniera tragica. Ümit impugnerà la pistola e sparerà contro Demir, ma Sevda si metterà in mezzo facendogli da scudo. Demir si salverà, mentre Sevda riceverà un proiettile in pieno addome, che segnerà la fine della sua vita.

Ci sarà solo un breve momento dopo lo sparo in cui Sevda rivolgerà le ultime parole a Demir.

Prima di esalare l'ultimo respiro dirà: "Demir il mio amore per te era sincero". La donna, nonostante tutto, l'ha sempre trattato come un figlio, ma arriverà il momento di dirgli addio. Sevda, prima di morire, penserà anche alla figlia e chiederà a Demir di aiutarla affinché non finisca in prigione per il suo omicidio.