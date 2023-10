In queste ore Beatriz D'Orsi è finita al centro di un pettegolezzo di gossip. Stando a quanto segnalato dal sito Very Inutil People, la corteggiatrice di Uomini e donne il 19 marzo 2021 aveva infatti condiviso un post del Corriere della Sera in cui si parlava della mancata messa in onda del programma di Canale 5 e aveva chiesto la chiusura del dating show per "recuperare qualche cervello".

L'accaduto

Il post recuperato sui social è datato 19 marzo 2021.

Nell' occasione Il Corriere della Sera informò i telespettatori di U&D che quel giorno il dating show di Maria De Filippi non sarebbe andato in onda in segno di rispetto della Giornata delle vittime del Covid.

Come mostrato sui social dal sito Very Inutil People, Beatriz D'Orsi condivise il post e nella didascalia espresse delle critiche: "Sarebbe giusto se non trasmettessero questi programmi in rispetto dell’intelligenza. Poi a quel punto qualche cervello si potrebbe recuperare".

La reazione di alcuni utenti del web

Il commento di Beatriz su Uomini e donne non è passato inosservato. Sui social non sono mancate le critiche nei confronti della corteggiatrice e qualcuno ha scritto: "Mi immagino la brutta figura che farebbe se lo tirassero fuori in puntata, cinema". Un altro utente ha ironizzato: "Resto in attesa di assistere alla proverbiale 'ira Mariana' quando la asfalterà per codesta affermazione su Facebook".

Un telespettatore ha chiesto di segnalare il post alla redazione di U&D in modo da trattare l'argomento in puntata. Un altro ha insinuato che la ragazza abbia cambiato idea per avere visibilità.

La stessa pagina social che ha scoperto il post di Beatriz ha affermato con sarcasmo: "Tagga un'amica più coerente", ironizzando sul fatto che, poco più di due anni dopo tale affermazione, la stessa persona ha deciso di effettuare un casting per prendere parte al dating show come corteggiatrice.

Il percorso della corteggiatrice a Uomini e Donne

All'inizio del proprio percorso come corteggiatrice a U&D in questa edizione Beatriz è stata contesa fra i due tronisti: Cristian e Brando.

Nel vedere la ragazza indecisa, ben presto Cristian ha deciso di interrompere la conoscenza poiché convinto che la ragazza sia solamente interessata ad avere visibilità e non a intraprendere una relazione. Al contrario Brando ha deciso di tenerla nel programma e continuare la frequentazione con lei sotto i riflettori.