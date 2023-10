Elga Enardu è intervenuta in collegamento alla rubrica Casa Sdl rilasciando per la prima volta delle dichiarazioni sulla fine del matrimonio con Diego Daddi smentendo categoricamente il gossip di un tradimento alla base della rottura. I due sono stati assieme 15 anni in tutto.

Le parole di Elga

Elga Enardu ha esordito spiegando di avere annunciato la fine del matrimonio sui social perché la sua relazione è nata sotto i riflettori, le sembrava dunque opportuno che i fan della coppia sapessero cosa stesse accadendo.

"Ci siamo lasciati perché l’amore non basta - ha in particolare riferito l'ex volto del popolare dating show Uomini e donne di Maria De Filippi - a volte crescendo ci si confronta con maturità diversa.

Non c’è stato un tradimento ne da parte mia ne da parte sua, Diego non è gay purtroppo, perché sarei stata più felice" ha sentenziato l'ex membro del parterre di UeD.

"La situazione è delicata e merita un rispetto da parte mia e una privacy. Magari più avanti si può affrontare nel particolare la situazione" ha concluso.

Elga smentisce episodi di violenza domestica

Durante la chiacchierata online, Elga Enardu ha poi utilizzato parole al miele nei confronti di Diego Daddi: "Ci tengo a precisare non ci sono stati episodi di violenza e che Diego è una persona meravigliosa". Secondo il suo punto di vista, in alcune situazioni abbandonare il tetto coniugale si configura dunque come un gesto d'amore, il più estremo, ribadendo come all'interno del matrimonio non mancassero l'amore o un sentimento reciproco.

Analizzando ciò che è accaduto dall'interno, la 47enne si è detta sollevata di non avere avuto dei figli, altrimenti sarebbe stato tutto più complicato. La coppia ha in comune soltanto quattro cani: i più grandi sono rimasti con Diego, mentre i due piccoli sono con lei.

Diego Daddi ha scelto il silenzio

A differenza di Elga Enardu, Diego Daddi ha scelto la via del silenzio.

L'ex volto di Uomini e donne si è limitato a confermare la fine del matrimonio. Senza entrare nel merito dei dettagli che hanno portato alla rottura ha dichiarato di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto.

Stando al suo breve racconto tuttavia, la situazione potrebbe rientrare, lui stesso ha promesso ai follower della coppia che farà il possibile per tornare insieme alla moglie.

Al riguardo però, l'Enardu è parsa abbastanza chiara: "È una rottura, non una pausa, io sono andata via di casa. La speranza è quella di ricucire il rapporto, la realtà potrebbe essere un’altra. Non lo so. Sto molto male, veramente male. È successo qualcosa di molto intimo e personale".