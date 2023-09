Elga Enardu e Diego Daddì si sono lasciati. Domenica 24 settembre, l'ex tronista di Uomini e Donne è apparsa visibilmente provata su Instagram e nel dare il buongiorno ai follower ha spiegato di essere tornata a casa. In una seconda storia, ha mostrato le valigie e ha ammesso di voler ripartire da sé stessa nonostante il cuore a pezzi.

Le parole di Elga

Nella mattina di ieri, Elga in un video pubblicato su Instagram ha affermato di essere leggermente sconvolta ma forte. Poi ha riferito di essere tornata a casa con i cani: "la mia unica famiglia".

In una seconda storia, l'ex tronista di Uomini e donne ha mostrato in uno scatto la cucina di casa e le valigie e ha affermato: "Riparto da qui con le ossa rotte e il cuore a pezzi".

Ma non è finita qui, perché in un terzo sfogo la 47enne ha promesso a sé stessa, alla sua famiglia e a tutti coloro che le vogliono bene di non mollare: "In voi e nella mia forza troverò il coraggio di non lasciarmi andare nemmeno un secondo allo sconforto e alla malinconia". Infine Elga Enardu ha spiegato che davanti al dolore ci sono solamente due strade da intraprendere: lasciarsi andare o reagire e lei ovviamente vuole optare per la seconda opzione.

Elga e Diego al capolinea

Elga Enardu e Diego Daddì hanno partecipato entrambi a Uomini e Donne, ma la favola d'amore è nata lontano dai riflettori.

Nel 2008 le loro strade si sono incontrate ed è sbocciato l'amore, tanto che nel 2017 erano convolati a nozze.

In questi anni i due coniugi sono apparsi piuttosto affiatati, ma adesso sembra essersi spezzato qualcosa. Per quanto riguarda Diego, quest'ultimo ha preferito restare in silenzio ma non è escluso che presto fornisca la sua versione dei fatti.

I motivi della fine del matrimonio invece non sono stati rivelati, ma deve essere successo qualcosa di molto grave fra i due, altrimenti Elga Enardu non avrebbe mai abbandonato il tetto coniugale per fare ritorno a casa sua.

Elga Enardu in crisi con Diego Daddì? pic.twitter.com/WKS0Lh0KWp — disagiotv (@disagio_tv) September 25, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

Lo sfogo di Elga Enardu non è passato inosservata ai fan della coppia.

Su X, moltissimi utenti sono apparsi preoccupati per l'evolversi della situazione. Un utente si è detto sicuro che tutto si sistemerà. Un altro invece, è apparso piuttosto scoraggiato viste le parole dell'ex tronista del dating show di Maria De Filippi. Un fan di Elga ha cercato di tranquillizzare la 47enne, invitandola a pensare solamente a sé stessa. Tra i vari utenti c'è chi con sarcasmo ha riferito che Elga e Serena Enardu sono sfortunate in amore: pare che anche la gemella abbia rotto la relazione con Pago.