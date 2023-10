Ieri al Grande Fratello Massimiliano Varrese ha raccontato a Fiordaliso, Samira Lui e Heidi Baci di avere "cacciato" Beatrice Luzzi dal suo letto. Stando al racconto del concorrente, Beatrice si sarebbe seduta sul suo letto per parlare con alcuni coinquilini, ma lui per coerenza l'ha invitata ad alzarsi e a sedersi altrove.

La versione del concorrente

Martedì 10 ottobre Massimiliano Varrese ha raccontato a Fiordaliso, Heidi e Samira di avere cacciato Beatrice Luzzi dal suo letto.

Il concorrente ha spiegato che la coinquilina nel bel mezzo della notte si è seduta sul suo letto per parlare con altri concorrenti.

A un certo punto lo stesso Varrese pare che l'abbia cacciata: "L'ho guardata e le ho detto se poteva andare via". L'attore ha riferito che dopo i dissapori non tollera un atteggiamento simile come se nulla fosse mai accaduto tra di loro: "Io sono una persona coerente e non falsa". Inoltre il concorrente si è vantato di avere chiesto gentilmente a Luzzi di andare via, senza utilizzare termini sgradevoli.

Infine ha accusato la coinquilina di essere andata a fare la vittima con gli altri concorrenti solo perché è stata mandata via dal letto.

Nuove critiche di Varrese

Inoltre Varrese è tornato ad attaccare Beatrice Luzzi, dicendole: "Con quella cattiveria mi ha guardato dritto. Ha delle venature gialle dentro gli occhi.

Ho capito".

Il riferimento è a confronto-scontro avvenuto tra Beatrice Luzzi e Jane Alexander: la prima ha sostenuto che ai tempi della serie tv Elisa di Rivombrosa era a un passo dal ricevere il ruolo di Lucrezia, ma all'ultimo minuto venne scartata. Secondo il punto di vista di Luzzi, qualcuno sarebbe stato costretto ad affidare il ruolo ad Alexander.

Quest'ultima ha smentito categoricamente la versione della collega.

Massimiliano essendo amico di Jane Alexander durante il faccia a faccia tra le due ha avuto la possibilità di intervenire e ha rimproverato Luzzi per avere sostenuto che Jane fu doppiata per via dei problemi di dizione. A detta di Varrese, si è trattato di una caduta di stile da parte di Luzzi.

L'indignazione di alcuni utenti del web

Le parole di Massimiliano Varrese non sono passate inosservate. Sul social X, alcuni utenti hanno spezzato una lancia a favore di Beatrice Luzzi: "Non ho parole per i commenti che escono dalla bocca del guru" (questo è il soprannome del web per chiamare Massimiliano). Un altro utente ha fatto notare che tutti i concorrenti sono restati in silenzio davanti all'ennesima cattiveria nei confronti di Luzzi. Infine un telespettatore si è augurato che nella prossima puntata del GF Alfonso Signorini prenda provvedimenti, anche perché Beatrice ha due figli a casa che seguono il programma.