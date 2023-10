A distanza di qualche settimana dalla sua ospitata a Uomini&Donne, Federico Nicotera ha rilasciato un'intervista al settimanale Mio. L'argomento principale è stato ovviamente la storia che ha vissuto con Carola e cosa potrebbe accadere in futuro: il romano ha escluso un suo ritorno sul trono, ma ha punzecchiato l'ex fidanzata qualora dovesse accettare di entrare a far parte del cast del dating-show.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nel periodo in cui a U&D si parla soprattutto del percorso di Manuela con Carlo e Michele, i fan si ritrovano a commentare l' intervista di un tronista della passata stagione.

A qualche settimana dalla messa in onda della puntata alla quale ha partecipato come ospite, Federico si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate su Carola e su cosa prova ancora oggi per lei.

Quando gli è stato chiesto se è ancora innamorato della ragazza che ha scelto in televisione la scorsa primavera, Nicotera ha ammesso: "Direi una bugia se dicessi che il sentimento è svanito, ma sto prendendo consapevolezza dello stato delle cose".

Nel ricordare l'acceso confronto che ha avuto con Carpanelli agli studi Elios, il romano ha sottolineato che la ex in quell'occasione ha detto chiaramente che non lo ama più, quindi è inutile sperare che le cose possano tornare come erano all'inizio della relazione.

La stoccata alla protagonista di U&D

Un'altra interessante risposta che Federico ha dato nell'intervista che sta facendo il giro della rete il 5 ottobre, è quella su un suo eventuale ritorno sulla poltrona rossa di U&D.

A chi spera che possa rimettersi in gioco per cercare un altro amore davanti alle telecamere, il ragazzo ha fatto sapere: "Non potrei tornare sul trono perché non credo nel chiodo schiaccia chiodo".

"Sono ancora traumatizzato perché Carola sembrava la donna per me, ma poi si è rivelata tutt'altro", ha dichiarato Nicotera ad un settimanale di Gossip.

Sempre in merito al sentimento che prova ancora adesso per la studentessa con la quale ha fatto coppia per circa tre mesi dopo la scelta, il romano ha aggiunto: "Sono ferite ancora aperte, mi ha fatto male".

Il parere di chi guarda U&D

Un rumor che ha circolato parecchio sul web durante l'estate, era quello sul possibile ritorno di Carola a U&D nel ruolo di tronista: Maria De Filippi ha fatto scelte diverse (due ragazzi sconosciuti al pubblico e Manuela Carriero, ex volto di Temptation Island), ma l'ipotesi Carpanelli sulla poltrona rossa sarebbe ancora valida per il futuro del dating-show.

In merito al possibile approdo dell'ex fidanzata sul trono che lui ha occupato per circa sei mesi l'anno scorso, Nicotera ha detto: "Se va sul trono confermerebbe che ha fatto tutto per visibilità, che è quello che penso".

"Questa cosa non mi farebbe bene, ma da persona matura quale sono le augurerei di trovare l'amore", ha aggiunto il romano.

Ai fan che ancora credono e sperano in un ritorno di fiamma tra i "Nicotelli", infine, Federico ha fatto sapere: "Dopo l'ultima registrazione di Uomini e donne, non penso proprio che accadrà".