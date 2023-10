Il 3 ottobre Stefano De Martino ha compiuto 34 anni e, dopo aver passato la giornata con il figlio Santiago, si è concesso una cena in compagnia. Anche se il napoletano non ha postato nulla sui social della cena che ha fatto per il suo compleanno, ci hanno pensato alcune persone vicine a lui a svelare che Martina Trivelli era al fianco del conduttore al ristorante. Ovviamente Belen Rodriguez non si è vista e non ha fatto gli auguri all'ex marito pubblicamente.

Aggiornamenti sul privato di Stefano

Nel periodo in cui di Belen si parla per le sue ospitate tv saltate e per i chili che ha perso, Stefano De Martino ha tagliato un importante traguardo: i suoi primi 34 anni.

A distanza di pochi giorni dall'ex moglie (che ha compiuto 39 anni lo scorso 21 settembre), il conduttore Rai ha festeggiato il suo compleanno in maniera piuttosto classica, senza party sfarzosi o viaggi extralusso.

C'è da dire che il napoletano è stato coerente con la sua voglia di privacy e non ha pubblicato niente della serata del 3 ottobre sui social network. Alcuni amici dell'ex ballerino (in particolare Domenica Iovine e Vincenzo Sabatino), però, quella sera hanno usato Instagram per far sapere che si trovavano in un ristorante di Milano per festeggiare Stefano.

Tra le Stories che i designer hanno condiviso con i loro follower, spicca quella in cui si vede chiaramente De Martino seduto accanto alla sua nuova fiamma, la ragazza di 26 anni con cui è già stato paparazzato diverse volte nell'ultimo periodo.

Il silenzio di Stefano

In un video che Iovine ha postato su Instagram la sera del 3 ottobre, dunque, si vede Stefano seduto vicino a Martina Trivelli: la 26enne che non fa parte del mondo dello spettacolo, continua a frequentare il presentatore Rai nel modo più riservato possibile.

I paparazzi hanno sorpreso la nuova coppia in giro per Milano un paio di volte: la prima al rientro da una cena al ristorante e nei pressi del portone di casa di De Martino, la seconda a bordo di uno scooter dopo un romantico appuntamento.

Il napoletano, però, non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali su questa conoscenza, neppure quando è stato ospite di Francesca Fagnani: a Belve, infatti, il 34enne ha parlato di tutto tranne che della giovane con la quale sta uscendo da fine agosto/inizio settembre.

L'ex moglie di Stefano lontana dai social

Anche se era abbastanza scontato visto quello che è successo negli ultimi mesi, i fan sottolineano l'assenza di Belen alla cena di compleanno dell'ex marito.

In realtà, la showgirl è quasi sparita dalla circolazione da quando sono finite le vacanze: neppure nel giorno in cui ha compiuto 39 anni l'argentina ha postato qualcosa sui social network, e questo andrebbe a favore di una teoria che da tempo circola in rete.

Pare che in questo periodo Belen Rodriguez non stia affatto bene (cosa che ha sostenuto anche Fabrizio Corona nell'intervista che ha rilasciato a Domenica In pochi giorni fa) e che sarebbe proprio questo malessere a tenerla lontana dalla televisione e da Instagram.

In nemmeno una settimana, infatti, Belen ha detto "no" a due ospitate che erano state concordate in precedenza: la prima a E poi c'è Cattelan, la seconda nel programma condotto da Mara Venier.

Si dice anche che a stare vicino alla presentatrice sarebbero soprattutto la mamma Veronica e la sorella Cecilia, pronta a prendersi cura di Santiago e Luna Marì quando non sono con i rispettivi papà. L'argentina, intanto, continua a tacere e usa i social solo per fare pubblicità a qualche brand, a partire da quello di abbigliamento che ha fondato con i parenti e del quale va molto fiera.