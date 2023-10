La parte finale della puntata di Uomini e donne che è andata in onda il 4 ottobre, è stata dedicata al trono di Manuela. Dopo aver mostrato l'esterna che la giovane ha fatto in camerino con Carlo, Maria De Filippi ci ha tenuto a puntualizzare alcuni atteggiamenti eccessivi che lui ha avuto, a partire dalla pretesa di scuse che Carriero non gli ha fatto. La conduttrice del dating-show ha cercato di far ragionare il corteggiatore, invitandolo anche a prendere in considerazione l'ipotesi di andarsene se la tronista non è come lui vorrebbe.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Dopo essersi occupata di Gemma e dei mancati baci di Maurizio, Maria De Filippi ha cambiato argomento e ha chiesto a Manuela di accomodarsi al centro dello studio.

Tutta la seconda parte della puntata odierna di U&D, infatti, è stata dedicata alla lite che la tronista ha avuto con Carlo nella registrazione precedente, un battibecco che è proseguito anche nei camerini nelle ore successive.

Il corteggiatore ha insistito parecchio affinché Carriero gli facesse delle scuse per averlo ignorato dopo la messa in onda di una loro bella esterna, ma lei si è impuntata e la discussione è andata avanti senza che i due riuscissero a trovare un punto d'incontro.

Terminato il filmato, la pugliese ha ribadito di essere interessata a Marini ma di aver trovato esagerata la sua reazione, anche perché lì per lei c'è anche un altro ragazzo che le piace, ovvero Michele Longobardi.

La strigliata della padrona di casa di U&D

Poco prima che la puntata del 4 ottobre finisse, i telespettatori sono stati aggiornati sul rimprovero che Maria De Filippi ha fatto a Carlo per l'atteggiamento accusatorio che ha avuto nei camerini con Manuela.

"Sei stato prevaricante, le dicevi cosa doveva dire e come si doveva comportare", ha commentato la padrona di casa di U&D con un tono di voce un po' alterato.

Alla presentatrice, inoltre, non è piaciuto che il corteggiatore si sia rifiutato di fare l'esterna così come l'aveva pensata in precedenza solo perché Carriero non gli ha fatto le scuse che lui pretendeva.

"Se lei non ti piace, prendi la porta e vai via", ha detto la conduttrice tra gli applausi del pubblico presente in studio.

A qualcuno che ha sostenuto che "ci può stare" che una persona interessata si comporti come ha fatto Marini, Maria ha risposto: "Ci sta fino a un certo punto. Così facendo, non le hai dato la libertà di essere o fare quello che voleva".

Il ballo della pace a U&D

Al rientro dalla pubblicità che è andata in onda su Canale 5, Maria ha smorzato la tensione che si era creata in studio spiegando a Carlo perché secondo lei ha esagerato ad inveire contro Manuela in esterna.

"Perché hai queste insicurezze? Sei un bellissimo ragazzo, non serve fare così", ha chiosato la conduttrice di U&D prima di proporre un ballo che permettesse ai due giovani di fare la pace dopo un paio di puntate di gelo.

La tronista, che in precedenza aveva quasi giustificato il comportamento del suo pretendente, ha acconsentito a fare un lento con lui e la puntata si è chiusa con i due al centro che si abbracciavano.